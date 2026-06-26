La saga Ghost de Sucker Punch es una de las más jóvenes y exitosas en la industria. Parte de su encanto tiene que ver con el respeto de sus desarrolladores hacia la cultura y paisajes de Japón y esto tiene un impacto en el turismo.

Ghost of Yotei, la entrega más reciente, repitió la hazaña de su antecesor y algunos pueblos de la zona que inspiró el videojuego quieren aprovechar el impulso en el turismo.

Un proyecto más redondo no puede ser, pues es exitoso en el gaming y también consigue beneficios sociales para los japoneses y es una forma de agradecimiento para su apertura en la realización del videojuego.

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Ghost of Yotei impulsa el turismo en Japón y algunos pueblos serán beneficiados

Tal como sucedió con la primera entrega de la saga de Sucker Punch, Ghost of Yotei ya tiene impacto a nivel social y se considera un impulsor del turismo.

De acuerdo con un reporte de Nikkei (vía VGC), 7 pueblos cercanos al Monte Yotei solicitaron permiso para poder usar la imagen del videojuego como parte de una estrategia de turismo que aproveche el éxito de esta entrega.

Monte Yotei en Japón

Ghost of Yotei es uno de los contados lanzamientos de PlayStation Studios en esta generación y es el título más exitoso de PS5 en años recientes.

El reporte señala que poblaciones como Niseko y Kutchan tramitaron permisos para vender productos con la imagen de Ghost of Yotei a los turistas a quienes mencionarán que el juego se inspiró en esa zona y su historia de hace siglos.

Un ejemplo de lo anterior es la tienda Kumagera Seisakusho que trabaja de forma artesanal la madera de Hokaido, la cual puso a la venta insignias e imanes con inspirados en el juego de Sucker Punch.

Productos inspirados en Ghost of Yotei y hechos con la madera de Hokaido

Tras los pasos de Ghost of Tsushima

Tal como lo mencionamos, Ghost of Yotei repitió una hazaña que también logró Ghost of Tsushima hace años y que también benefició a Japón.

El lanzamiento de Ghost of Tsushima tuvo un impacto que trascendió la industria de los videojuegos al generar un interés internacional por la Isla de Tsushima, el escenario en el que se desarrolla la aventura.

Tras el éxito del título, la isla registró un aumento en la atención turística y en las búsquedas relacionadas con su historia, paisajes y patrimonio cultural. Muchos jugadores decidieron incluir el destino en sus planes de viaje para conocer de primera mano los templos, santuarios y parajes naturales que inspiraron la representación del juego.

El fenómeno también impulsó iniciativas de promoción turística y de preservación del patrimonio local. La popularidad de Ghost of Tsushima llevó a que aficionados de todo el mundo realizaran donaciones para apoyar la restauración del Santuario Watazumi, reforzando el vínculo entre la comunidad de jugadores y la isla japonesa.

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