La era digital tiene muchos beneficios, pero también posee su buena dosis de problemas e inconvenientes. La ciberseguridad es particularmente relevante, pues gran parte de los videojuegos que compramos están vinculados a nuestros perfiles online. Más importante aún, nuestras cuentas de PlayStation incluyen información personal e incluso datos bancarios.

Por eso mismo, los recientes informes de la comunidad de PS5 activaron las alarmas. Según los reportes de los usuarios afectados, sus cuentas de PSN se vieron vulneradas sin explicación alguna. Se dice que los ciberatacantes lograron burlar las contraseñas y la autentificación de 2 pasos para agregar cuentas en el sistema familiar y cambiar los correos electrónicos.

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Jugadores de PlayStation reportan posibles riesgos de seguridad en la PSN

Parece que estos casos giran alrededor del sistema de cuentas infantiles, que son perfiles especiales pensados para jóvenes y niños. Los adultos pueden administrar dichas cuentas, y agregar nuevas en un grupo familiar para gestionarlas y modificarlas individualmente.

De acuerdo con múltiples publicaciones de jugadores en Reddit y X, una supuesta vulnerabilidad en la PlayStation Network permite a los hackers añadir cuentas completamente desconocidas a los grupos familiares de las víctimas sin el permiso del titular del perfil principal.

De acuerdo con un informe del medio japonés GameWatch (vía FandomWire), los primeros casos empezaron a ganar visibilidad desde el pasado 6 de octubre de 2026. Los usuarios afectados aseguran que, sin razón aparente, aparecieron cuentas infantiles desconocidas en la configuración de su grupo familiar de PlayStation.

Lo más alarmante es que, según los reportes, los ciberatacantes lograron añadir dichos perfiles pese a que las víctimas protegieron sus cuentas principales de PlayStation con medidas de seguridad adicionales, como autentificación de 2 pasos, contraseñas y claves de acceso. Por ahora, se desconoce cómo los hackers lograron entrar y eludir dichos sistemas de protección.

Un usuario de Reddit descubrió que 5 cuentas no autorizadas aparecieron vinculadas en su perfil de PlayStation. Además, afirma que recibió notificaciones sobre cambios en la configuración de su cuenta e incluso se registró una compra en Roblox con un precio de $0 USD. Lo peor es que, al parecer, no se trata de un caso aislado.

Se desconoce el alcance de esta supuesta vulnerabilidad en los sistemas de seguridad de PSN, y está por verse si, en caso de confirmarse, representa algún riesgo para los jugadores. Por el momento, la comunidad teme que los hackers tengan la capacidad de acceder a los datos personales y la información de los métodos de pago de las víctimas.

Se reporta que los atacantes usan el sistema de perfiles familiares para hacker cuentas de PlayStation

¿Cómo revisar y proteger tu cuenta de PlayStation Network?

Al momento de la publicación de este artículo, Sony Interactive Entertainment aún no se ha pronunciado sobre estos informes. Es importante aclarar que la autenticidad de los reportes de los jugadores afectados aún no se verifica de forma independiente, así que hay que tomar estos casos con cautela hasta que haya más detalles al respecto.

Por el momento, la comunidad de PS5 puede tomar medidas preventivas para proteger sus cuentas de PlayStation Network. Lo primero es comprobar si se añadió alguna cuenta desconocida al grupo familiar.

Para ello, debemos dirigirnos a la sección “Ajustes” de la consola y luego en “Usuarios y Cuentas”. Una vez hecho eso, seleccionamos la opción “Familia” y después escogemos “Administración de familia”. En este apartado, debemos revisar la lista para ver si hay algún perfil desconocido que esté vinculado sin autorización en el perfil.

En caso de que haya miembros no reconocidos, se recomienda contactar de inmediato con el equipo de soporte técnico de PlayStation para obtener ayuda personalizada. También es una buena idea eliminar los métodos de pago guardados y cambiar las contraseñas, especialmente si existe sospecha de que la cuenta podría estar expuesta.

Debido a que parece que los ciberatacantes también pueden alcanzar los correos electrónicos vinculados al perfil de PSN, se recomienda reemplazar la información de inicio de sesión de los emails y servicios de suscripción.

Vale la pena señalar que esta no es la primera vez que surgen reportes sobre supuestas vulneraciones de seguridad en los sistemas de PlayStation. A principios de este año, se informó de un método que permitía a los hackers robar las cuentas de los jugadores desprevenidos. Un streamer afectado incluso advirtió que todos los usuarios están en riesgo.

Cuentas de PSN podrían estar en riesgo de seguridad

Pero cuéntanos, ¿eres uno de los usuarios afectados? Cuéntanos tu experiencia en la sección de comentarios.

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