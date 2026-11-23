El lanzador de GODDESS OF VICTORY: NIKKE propagó malware, afectando a millones de personas, incluidas algunas que no eran jugadoras

La ciudad de Iwamizawa sospecha que se produjo una filtración de datos que afectó a aproximadamente miles de japoneses

La empresa GIS Hokkaido y su subcontratista, RimGate, se vieron afectadas por el malware, el cual se vinculó a un empleado que posiblemente utilizaba el juego en un dispositivo de trabajo

Hoy por hoy las compañías son muy susceptibles a ciberataques. Hay múltiples ejemplos recientes y uno de ellos lo protagonizó el juego de SHIFT UP GODDESS OF VICTORY: NIKKE, que propagó un potente malware y comprometió información de potencialmente millones de personas, y no hablamos sólo de jugadores, pues el infame k2f_chan habría afectado también a miles de japoneses sin siquiera conocer el título.

SHIFT UP acaba de culminar las celebraciones de 4.º aniversario de NIKKE, que desafortunadamente estuvo rodeado de polémica gracias al malware k2f_chan, que se propagó a través del lanzador oficial del juego para PC y que permitió que personas malintencionadas tuvieran acceso y robaran información de potencialmente millones de jugadores que abrieron el lanzador durante prácticamente todo octubre e inicios de noviembre.

NIKKE vulneró a gobierno de Japón

Pero también hubo afectados de manera colateral, cuya información se habría filtrado sin siquiera conocer gachapón de SHIFT UP.

La administración de la ciudad Iwamizawa dio a conocer sus sospechas de una posible filtración de información confidencial de sus habitantes. De acuerdo con el reporte, la administración de la ciudad recibió el informe de la empresa subcontratista GIS Hokkaido en la que indica que, a su vez, su subcontratista RimGate sufrió vulnerabilidad por malware luego de que se infectara un dispositivo de trabajo.

Se trata de una compañía de informática que responsable de registros relacionados con propiedades; precisamente información relacionada con aproximadamente 10,000 terrenos y 7000 viviendas podrían haberse filtrado. Afortunadamente, se dejó claro que entre esa información no se encuentran datos de identificación de los propietarios.

k2f_chan afectó las celebraciones de aniversario de NIKKE y la imagen de SHIFT UP (imagen: SHIFT UP, Level Infinite, Nikke.gg, DEV Community, LEVEL UP)

Empleado japonés habría jugado NIKKE en su PC de trabajo

Lo interesante es que en el reporte se atribuye la vulnerabilidad al malware “k2f”, lo que hizo a muchos especular sobre si el incidente estuvo relacionado con NIKKE, pues se identificó casi al mismo tiempo en el mismo periodo en el que se supo de su existencia.

Las sospechas se confirmaron poco después, pues luego de que el portal japonés ITmedia la cuestionara al respecto el fin de semana pasado, la compañía subcontratista RimGate admitió que la infección estuvo relacionada con el lanzador de NIKKE.

El malware k2f_chan de NIKKE habría expuesto información de miles de japoneses (imagen: SHIFT UP, Unsplash, LEVEL UP)

Aunque RimGate evitó confirmarlo cuando se le preguntó, se asume que uno de sus empleados jugaba NIKKE en una PC del trabajo o por lo menos lo hizo durante el periodo de afectación y seguramente no lo hará más tras lo ocurrido.

De acuerdo con la administración del gobierno de Iwamizawa, no hay evidencia hasta ahora del uso de la información potencialmente filtrada.

¿Qué opinas de la amplia infección de malware ocasionada por NIKKE? Cuéntanos en los comentarios.

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