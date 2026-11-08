Noviembre usualmente es un mes de fiesta para SHIFT UP porque conmemora el aniversario del lanzamiento de Goddess of Victory: NIKKE. Naturalmente, también había planes para este año, pero un inconveniente aguó la fiesta y dañó seriamente la imagen de la compañía surcoreana.

Ya son 4 años desde el lanzamiento de Goddess of Victory: NIKKE, el título que prácticamente financia todas las operaciones de SHIFT UP por su modelo como servicio. Como cada año, se prepararon grandes eventos y regalos para celebrarlo, pero personas maliciosas también incluyeron un importante ciberataque que afectó a millones de jugadores.

NIKKE sufrió vulnerabilidad importante

El pánico comenzó a inicios de esta semana, cuando trascendió que el lanzador del juego había sufrido una vulnerabilidad que comprometía los equipos de todos los jugadores que lo habían usado.

Se trató de un ataque a la cadena de suministro, en otras palabras, un ciberataque en el que no se afecta a una compañía, sino que por medio de la vulneración de un proveedor o componente de software se infiltra para de forma indirecta afectar a los sistemas finales.

Mientras SHIFT UP procedía con cautela, los jugadores rápidamente pusieron manos a la obra y advirtieron a toda la comunidad sobre la afectación, exhortándola a no usar el lanzador y no jugar NIKKE en PC.

Los más versados en la materia, hallaron código malintencionado en archivos dentro de la red de distribución de contenido de Level Infinite (distribuidor de NIKKE) que habilitaba la opción de correr programas y emitir comandos de sistema, navegar en carpetas y descargar archivos, hacer capturas de pantalla y buscar información sensible de inicio de sesión que no se limita al juego, sino que también podría hacerse con los tokens de sesión de otros servicios, puesto que podía recolectar contraseñas y cookies almacenadas en buscadores como Google Chrome, lo que podría afectar las cuentas de bancos o criptomonedas de usuarios.

k2f_chan afectó las celebraciones de aniversario de NIKKE y la imagen de SHIFT UP (imagen: SHIFT UP, Level Infinite, Nikke.gg, DEV Community, LEVEL UP)

k2f_chan puso a temblar a comunidad de NIKKE y SHIFT UP

Se invitó a los jugadores a extremar precauciones y hacer un análisis de sus equipos en busca de k2f_chan, el agente de control remoto que en cierta manera establecía el puente entre el jugador y los atacantes cibernéticos.

Si este elemento se encontraba en el equipo, eso quiere decir que este agente se descargó, se ejecutó y se estableció un canal de comunicación que se grabó en los registros de la aplicación, de donde el jugador podía saber a ciencia cierta si fue afectado.

Que el agente se encontrara, sin embargo, no significaba que estrictamente el usuario habría sufrido robo de información, pero la posibilidad estaba ahí, por lo que la mejor recomendación era hacer una instalación de Windows desde 0, cerrar cualquier sesión abierta de cualquier servicio y cambiar contraseñas estando ya en un dispositivo no infectado.

SHIFT UP y Level Infinite reconocieron vulnerabilidad y ofrecieron compensación y disculpas

No fue sino hasta el pleno aniversario, el 4 de noviembre, cuando SHIFT UP y Level Infinite por fin abordaron a detalle la situación. Las compañías ofrecieron detalles sobre el periodo de afectación y confirmaron que el lanzador se había actualizado para erradicar la vulnerabilidad. Además, incluyeron en el lanzador una manera de analizar el equipo para identificar si resultó infectado y ofrecieron de manera alternativa pasos para hacerlo por su cuenta, semejantes a los que compartió la comunidad el día anterior.

De acuerdo con la línea de tiempo del incidente, se identificó una carga útil o payload que consistió de archivos JavaScript maliciosos desde el 27 de septiembre pasado, pero no fue sino hasta el 23 de octubre (o 30 de octubre según Level Infinite) que se descubrió el temible k2f_chan comenzó a operar, en otras palabras, comenzó a infectar los equipos.

Así pues, este problema no afectaría a personas que usaron el lanzador antes del 27 de septiembre, pues el periodo de la vulnerabilidad abarcó de ese día al 4 de noviembre, cuando Level Infinite actualizó el lanzador para limpiar esta anomalía. Por otro lado, este problema fue exclusivo de lanzador de NIKKE en PC, por lo que los usuarios que sólo juegan en móviles no tienen por qué temer.

k2f_chan empañó el aniversario de NIKKE y la confianza en SHIFT UP

En plena incertidumbre, las críticas le llovieron a SHIFT UP, que aunque no es el principal culpable de esto, carga con buena parte de la responsabilidad al ser el socio de Level Infinite.

Los jugadores criticaron especialmente a la compañía surcoreana por no salir a abordar la situación cuanto antes y pedir a los jugadores no usar la versión para PC de NIKKE, sino que se limitó a compartir un aviso que parecía no darle la importancia que merecía el asunto, pues recordemos que la información de los usuarios estaba en juego.

SHIFT UP sabía que no había compensación dentro del juego que sirviera de disculpa por el gran tropiezo, pero aun así ofreció lo equivalente a 20 reclutamientos y varios recursos valiosos para mejorar Nikkes, que como era de esperarse no fue satisfactorio para los jugadores, que aprovecharon para criticar la inclusión del buscador incrustado en el lanzador y fallar en ofrecer protección básica para evitar casos como éste.

Level Infinite pidió a los jugadores que, si sufren pérdidas relacionadas con este incidente, se pongan en contacto con su servicio de atención a clientes.

¿Fuiste afectado por la vulnerabilidad de NIKKE? Cuéntanos en los comentarios.

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