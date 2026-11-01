Como te comentamos días atrás, SHIFT UP preparó un montón de contenido y regalos para festejar con sus seguidores el 4.º aniversario de su popular juego GODDESS OF VICTORY: NIKKE. La compañía surcoreana es habitualmente generosa y como muestra está el reciente regalo que envió a los jugadores por el apoyo.

Esta semana SHIFT UP lanzó la actualización de aniversario para NIKKE, que incluyó una gran variedad de novedades para el título gachapón, incluyendo el soporte oficial para el idioma español.

SHIFT UP celebra popularidad de NIKKE con contenido gratuito

Como era de esperarse, todo el nuevo contenido atrajo la atención de muchos usuarios, puesto que NIKKE se convirtió en el juego más descargado de la App Store, tal como informó SHIFT UP a través de redes sociales.

La compañía surcoreana no hizo el anuncio con las manos vacías, sino que para conmemorarlo, envió un regalo irresistible para todos los jugadores: 10 váucheres de reclutamiento especial, que equivalen a 3000 joyas y que sirven para reclutar 10 veces.

Este regalo se suma a más de 200 oportunidades de reclutamiento que SHIFT UP está ofreciendo gratis en el juego como parte de los festejos del 4.º aniversario.

Para ponerlo en contexto, las unidades destacadas del 4.º aniversario tienen una probabilidad de aparición de 1%, lo que significa que es muy probable que las consigan.

SHIFT UP agradeció el apoyo de los jugadores y les dio un regalo por éxito en la App Store (imagen: SHIFT UP, Level Infinite)

SHIFT UP sigue dando regalos

Si eres jugador nuevo, te recordamos que puedes ingresar códigos o CD-KEYS, que ofrecen una gran variedad de recompensas o recursos que serán útiles en la aventura. Los más recientes que siguen disponibles son TOTHEFRONTLINE, RECLAIMTHESURFACE, GODDESSMARCHON, FORGETMENOT y NIKKE4EVER.

Además, dentro de pocos días SHIFT UP estará celebrando exactamente el aniversario del lanzamiento del juego. La compañía suele preparar un regalo adicional para conmemorar esta fecha y es casi un hecho que esta ocasión no será la excepción, así que seguramente muy pronto tendrás más recursos gratuitos en el juego.

En cuanto al contenido de aniversario, esta vez SHIFT UP se enfocó en contar la historia de Marian, un personaje clave en el universo de NIKKE y que fue la primera Nikke en dar la bienvenida al jugador en el lejano 2022. Aunado a esto está la presentación de los 2 nuevos capítulos de la campaña, que tras 50 capítulos marca el final de uno de los arcos importantes de la trama.

Además de Marian, Scarlet y Rapunzel son las unidades destacadas del 4.º aniversario. Como es costumbre, una de ellas se distribuyó gratis, en este caso Rapunzel, mientras que Scarlet es la otra unidad de reclutamiento Pilgrim limitado.

Si aún no las consigues, no desesperes, que faltan un par de semanas para que se vayan; de hecho, el reclutamiento de Scarlet estará disponible a partir del próximo miércoles por la tarde.

El contenido de aniversario dejará de estar disponible el 18 de noviembre a la 1:59 PM (hora de la Ciudad de México).

¿Contribuiste a que NIKKE fuera un éxito en la App Store? Cuéntanos en los comentarios.

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