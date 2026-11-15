LO QUE DEBES SABER:

GODDESS OF VICTORY: NIKKE sufrió vulnerabilidad en el lanzador de la versión para PC

Se permitió la propagación de malware, lo que comprometió los dispositivos de millones de jugadores y puso potencialmente en riesgo información confidencial

El 4 de noviembre se implementaron medidas de emergencia para abordar la vulnerabilidad

A pesar de las correcciones iniciales, usuarios informaron sobre otras vulnerabilidades graves

El lanzador actualizado ahora bloquea las conexiones de red innecesarias y refuerza tanto la verificación de recursos como la seguridad en las comunicaciones; hay planes para más mejoras

No se han detectado nuevas vulnerabilidades, por lo que existe el consenso de que la versión para PC de NIKKE es ahora segura para jugar

Muchas compañías han sufrido problemas de ciberseguridad en días recientes y una de ellas fue SHIFT UP y Tencent. La situación se puso color de hormiga en pleno 4.º aniversario de GODDESS OF VICTORY: NIKKE a tal grado que las compañías responsables del título hicieron importantes cambios para contener el problema y que los jugadores pudieran jugar en PC sin preocupaciones otra vez.

Como te comentamos, en el aniversario del título gachapón, se descubrió una alarmante vulnerabilidad en la versión para PC por culpa de un buscador integrado que tiene el lanzador oficial del juego, lo que ocasionó que se propagara un malware que comprometió los equipos de millones de jugadores gracias a la manipulación de archivos por parte de personas malintencionadas.

Esto potencialmente podría hacer que la información de los afectados quedara expuesta, por lo que se trataba de un problema muy delicado.

SHIFT UP y Level Infinite pusieron manos a la obra

Aunque la manera de abordar la situación públicamente dejó qué desear, SHIFT UP y Level Infinite llevaron a cabo labores de emergencia para contener la vulnerabilidad el pasado 4 de noviembre y evitar así que el malware afectara a más jugadores y tuvieron lista una actualización para el lanzador que reemplazaba los archivos manipulados y bloqueaba el vector de ataque.

Adicionalmente, ambas compañías ofrecieron una herramienta que ayudaba a los jugadores a darse cuenta de si los archivos dañinos tuvieron contacto con su equipo y eliminar todo rastro de malware.

La comunidad advirtió de más vulnerabilidades con el lanzador de NIKKE

Aunque aparentemente todo estaba solucionado, era normal que los jugadores no sintieran confianza con el lanzador de NIKKE y dudaban en instalar de nueva cuenta el juego en PC, por lo que muchos prefirieron seguir disfrutando la versión móvil, que estuvo exenta de problema desde un inicio.

Todo parecía que quedaba en el pasado, pero el 8 de noviembre el lanzador volvió a dar de qué hablar, pues los usuarios whyKusanagi y Mother_Sphere (responsable de programa que ayudaba a los jugadores a detectar infección por k2f_chan) dieron cuenta de más vulnerabilidades presentes en el lanzador, que eran “serios” y de los cuales hablaron a detalle en un reporte que enviaron a Level Infinite y a los Equipos de Respuesta a Emergencias Informáticas (CERT) nacionales de Singapur, Corea del Sur, Japón y los Estados Unidos con una fecha límite de 30 días para encontrarle solución; mientras tanto, se aconsejó a los usuarios a bloquear el buscador integrado del lanzador, precisamente bloqueando las conexiones relacionadas con el tbs_browser, lo cual impediría un escenario similar al de k2f_chan.

Confirmed. I reviewed @whyKusanagi's report independently: the NIKKE PC launcher still has unresolved security problems, some of them serious.

I also sent a report that provide an additional finding of my own, through the same coordinated report. Details after the fix. Details… https://t.co/8AVilBQfC3 — Cadis Protocol (@Mother_Sphere) November 10, 2026

SHIFT UP y Level Infinite reforzaron el lanzador de NIKKE

Se desconoce si fue respuesta inmediata a lo anterior, pero días más tarde, el 12 de noviembre, las compañías asiáticas implementaron medidas de seguridad adicionales para reforzar la seguridad del lanzador y la versión en PC en general.

Justo como muchos jugadores hicieron por su cuenta, la actualización al lanzador bloqueó toda conexión de red con el navegador integrado en el lanzador y que no son necesarios para jugar; dicho de otra manera, el nuevo lanzador ya no mostraría las noticias o avisos, sino que su función sería únicamente ejecutar el juego.

El navegador integrado en el lanzador de NIKKE permite mostrar noticias y contenido multimedia (imagen: Level Infinite)

Se fortaleció la verificación del origen de los recursos que usa el juego y se mejoró el proceso de validación durante la comunicación de red y la seguridad contra manipulación de la información que se transmite.

Por si fuera poco, se restringieron los permisos de ejecución de secuencias de comando que no se incluyen por defecto en el lanzador y se planea aislar la ejecución del lanzador y reforzar el sistema de administración de permisos.

Luego de bloquear el navegador (tbs_browser), el lanzador se ve así (imagen: Level Infinite)

Entonces, ¿ya es seguro jugar NIKKE en PC?

En cuanto al TBS_browser, como te comentamos actualmente está inhabilitado, pero luego de verificar su seguridad podría regresar, pues las compañías tienen planeado fortalecer sus componentes de tal forma que se defienda de amenazas.

Hasta el momento, no se han encontrado más vulnerabilidades o inconsistencias con el lanzador o la versión en PC en general.

Después de todo esto, es normal preguntarse si ya es posible jugar sin riesgo alguno. Aunque en esta era es complicado que un equipo informático sea invulnerable, puede decirse que NIKKE ya es seguro en PC, conclusión a la que a grandes rasgos llegaron incluso whyKusanagi y Mother_Sphere.

¿Ya regresaste a jugar NIKKE en PC? Cuéntanos en los comentarios.

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