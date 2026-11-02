El inicio de un nuevo mes siempre es emocionante para los usuarios de XBOX Game Pass y demás servicios de suscripción, pues es cuando las compañías anuncian algunas de las novedades que podremos disfrutar sin costo adicional. Sin embargo, también hay malas noticias, pues además revelan el contenido que dejará de estar disponible muy pronto.

Hay malas noticias para los fans de XBOX Game Pass y PC Game Pass, sobre todo si son fanáticos de Dragon Ball. Lo que pasa es que los servicios de Microsoft perderán en total 14 títulos, incluyendo uno de los juegos más populares y completos de la franquicia de Akira Toriyama.

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Un juegazo de Dragon Ball y otros 13 títulos abandonarán XBOX Game Pass en noviembre

La popularidad de Dragon Ball está de nuevo por las nubes gracias al éxito de Dragon Ball Super: Beerus. En medio de este furor por las aventuras de Goku y compañía, XBOX Game Pass y PC Game Pass perderán en noviembre uno de los mejores juegos de la franquicia japonesa.

Nos referimos a Dragon Ball Xenoverse 2, juego de peleas de Dimps y publicado por Bandai Namco que ha ido y venido de los servicios de suscripción. La secuela es considerada uno de los títulos más destacados de la IP, pues ofrece decenas de horas de contenido y mucho fan service. Todos están a la espera de la llegada de la nueva entrega, pero muchos extrañarán Dragon Ball Xenoverse 2 en el servicio.

También hay malas noticias para los entusiastas de la escena independiente, pues XBOX Game Pass perderá una cantidad considerable de este tipo de producciones. De entre ellas destacan varios simuladores, como Firefighting Simulator: The Squad, Pigeon Simulator y Police Simulator: Patrol Officers.

La lista también incluye otros indies de renombre, como Moonlighter, Relic Hunter Legends y Winter Burrow. Por si fuera poco, los usuarios del servicio tienen pocos días para disfrutar títulos como Football Manager 26 y GoldenEye 007, el clásico inspirado en las aventuras de James Bond.

Como te comentamos, en total serán 14 los juegos que dejarán de estar disponibles en XBOX Game Pass. Los suscriptores del servicio podrán disfrutarlos hasta el próximo 15 de noviembre, día en que desaparecerán del catálogo. Abajo está la lista completa:

Football Manager 26

Barbie Horse Trails

Great God Grove

GoldenEye 007

Firefighting Simulator: The Squad

Winter Burrow

Wreckfest

1000xResist

Pigeon Simulator

Police Simulator: Patrol Officers

Relic Hunter Legends

Moonlighter

Total Chaos

Dragon Ball Xenoverse 2

Dragon Ball Xenoverse 2 y más juegos tienen los días contados en XBOX Game Pass

¿Qué juegos recibirá el servicio de Microsoft durante noviembre?

Al momento de escribir esto, Microsoft no ha revelado la lista de títulos que llegarán a XBOX Game Pass y PC Game Pass en la primera mitad de noviembre. Sin embargo, ya conocemos algunos de los juegos que se sumarán este mes al catálogo de los servicios.

Uno de ellos será Pit of Goblin, un juego de extracción cooperativo que recibió excelentes reseñas con su lanzamiento en PC. Por otro lado, tenemos a Tanuki: Pon’s Summer, un juego cozy donde controlaremos a un mapache que trabaja en una oficina de correos. Ambos serán lanzamientos de día 1 en las consolas de Microsoft.

Adicionalmente, ya se confirmó la llegada de títulos bastante llamativos, como Gravhounds, Football Manager 27 y Warhammer Survivors. Abajo están los juegos de noviembre que han sido revelados hasta ahora:

Gravhounds (2 de noviembre)

Pit of Goblin (3 de noviembre)

VOID/BREAKER (4 de noviembre)

Football Manager 27 (10 de noviembre)

Warhammer Survivors (10 de noviembre)

Tanuki: Pon’s Summer (10 de noviembre)

Thronefall (11 de noviembre)

Atractivos títulos llegarán al servicio en unos cuantos días

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con XBOX Game Pass.

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