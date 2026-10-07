Google no se rinde con los videojuegos y, ahora, quiere que cualquier persona pueda crearlos, incluso sin tener experiencia ni conocimientos de programación. Para ello, presentó Playground, una plataforma de inteligencia artificial para crear, jugar y compartir videojuegos de manera muy sencilla.

El nuevo proyecto de la compañía recuerda a Genie, su IA que permite crear mundos inversiones con unas cuantas palabras. La diferencia es que Playground está pensado específicamente para la creación de videojuegos, así que ofrecerá integración con varias herramientas de desarrollo gracias a una alianza con Unity.

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Así funciona Playground, la nueva herramienta de Google para crear videojuegos con IA

Con el eslogan “si puedes imaginarlo, puedes jugarlo”, Playground propone que cualquier persona sea capaz de crear videojuegos, incluso sin saber programación. Google utiliza el potencial de la inteligencia artificial para que los usuarios puedan diseñar juegos completos en 2D y 3D, sin tener conocimientos especializados.

María Karimzadehgan, ingeniera de innovación e investigación en IA de Google, explicó que los videojuegos son “una de las formas de expresión más creativas”; sin embargo, sólo las personas con una formación y experiencia técnica pueden desarrollarlos. Con Playground, la compañía quiere que todos puedan crearlos.

Playground funciona de manera muy sencilla: basta con que el usuario describa con mensajes de texto el tipo de juego que quiere crear y la inteligencia artificial hará el resto. El proceso requiere personalizar algunas opciones iniciales, como elegir si será una experiencia en 2D o 3D.

La herramienta ofrece opciones para que los usuarios tengan el control del desarrollo, desde el concepto inicial que imaginaron hasta el lanzamiento de su juego. Playground también busca crear comunidad, así que los creadores pueden compartir sus títulos para que otros los jueguen desde sus navegadores.

Esto implica que los juegos creados con Playground se pueden disfrutar desde una computadora o dispositivo móvil. En el caso de las experiencias multijugador, es posible añadir sistemas de clasificación para crear títulos competitivos. Asimismo, se ofrece un sistema de reseñas para que todos conozcan las mejores creaciones.

“Una vez que tu juego esté listo, puedes mantenerlo privado, compartir un enlace para desafiar a amigos y familiares, o publicarlo en la galería de Playground Explore para toda la comunidad de Playground”, explicó Google.

Playground también está pensado para los aficionados a los videojuegos que ya tienen un poco experiencia en el desarrollo, pues tendrá integración con Unity Spark. La herramienta de IA de Unity, que sigue en fase de pruebas, permitirá crear títulos más ambiciosos junto con la plataforma de Google. Vale la pena recordar que Meta presentó hace poco Horizon Create y Horizon Studio, herramientas que permitirán a los usuarios crear videojuegos completos con IA.

¿Cuándo estará disponible Playground?

Google confirmó que Playground ya está disponible, pero hay una mala noticia. La plataforma está actualmente en fase experimental, por lo que sólo debutó en Estados Unidos. Está disponible para los usuarios mayores de 18 años, quienes podrán crear niveles según su suscripción a Google One.

La compañía aseguró que Playground evolucionará con el paso del tiempo y el apoyo de su comunidad. Esto sugiere que la herramienta recibirá más opciones de personalización en el futuro y ajustes para mejorar el proceso de creación de videojuegos.

Lamentablemente, Google no reveló por ahora detalles sobre el lanzamiento de Playground en otros países ni información sobre las restricciones que tiene la herramienta en cuanto a desarrollo.

Playground, la nueva herramienta para crear videojuegos con IA, ya está disponible en EUA

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