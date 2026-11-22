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GTA 6 introduce al primer personaje no binario de la franquicia, interpretado por la celebridad LGBT+ Jesse James Rose

Grand Theft Auto 6 pone énfasis en la inclusión y la diversidad, y Rose confirma que múltiples personas trans trabajaron en el desarrollo

El juego es objeto de una campaña de review bombing debido a que algunos jugadores critican la “propaganda woke”

Grand Theft Auto VI (GTA 6) elevó la barra a un nivel pocas veces visto en la industria de los videojuegos, y ya demostró ser un éxito total. Pero además de dar un paso al frente en cuestión de gráficos y jugabilidad, los desarrolladores quisieron ir más allá en la vida real y presentar un producto inclusivo y diverso, en el que trabajaron múltiples personas trans.

La celebridad LGBT+ Jesse James Rose confirmó que interpreta al primer personaje no binario en la historia de la franquicia de Rockstar Games, y destacó el meticuloso trabajo que realizaron los desarrolladores para trasladar su papel al mundo digital. Eso sí, expresó su preocupación por el gremio de la actuación en el gaming.

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Grand Theft Auto 6 incluye a un personaje no binario

A través de una publicación en su cuenta personal de redes sociales, Jesse James Rose, quien también es activista en favor de la diversidad, expresó su emoción porque finalmente puede confirmar que interpreta al primer personaje no binario de la serie de Take-Two Interactive.

Jesse James Rose explica que al principio desconocía que el “juego ultrasecreto” en el que trabajó durante semanas era, en realidad, Grand Theft Auto 6. También bromeó con que firmó 17 acuerdos de confidencialidad hace 3 años. De igual forma, agradeció a todo el equipo de Rockstar Games por hacer que el proceso de rodaje fuera muy inclusivo.

“Grabé esto cuando aún usaba pronombres neutros, y todo el equipo de producción se aseguró de que me sintiera cómoda y de que se me identificara correctamente en cuanto al género. GTA fue uno de los rodajes más inclusivos y solidarios en los que he estado”, comentó.

Jesse James Rose asegura que el proyecto se mantuvo en secreto, al punto de que desconocía que trabajaba en el videojuego más esperado de la historia. Dentro de la campaña de Grand Theft Auto 6, interpreta a un curador de museo.

En su cuenta personal de Instagram, la celebridad explicó que filmó su participación mediante captura de movimiento, lo que obligó a llevar un “traje de lunares todos los días”. También explicó que una sesión de trabajo se enfocó únicamente en escanear su rostro y sus expresiones faciales.

“Esa es precisamente la razón por la que nunca usaremos IA: una computadora jamás podrá crear esa cara. Recuerden que, en un mundo obsesionado con la inteligencia artificial generativa, el videojuego más grande de la historia optó por el trabajo humano para preservar la integridad del juego”, añadió.

Jesse James Rose también comentó que desde Rockstar Games le prometieron que los jugadores “no podrían infringir violencia” en contra de su personaje con el objetivo de “mitigar la violencia antitrans”. Ese no es un caso único, pues en Grand Theft Auto 6 hay múltiples instancias en las que los usuarios tienen prohibido atacar a ciertos personajes.

En su publicación en redes sociales, Rose afirmó que muchas otras personas transgénero trabajaron en GTA 6 delante y detrás de cámaras, lo que incluye diseñadores, guionistas y actores. “¡Tomen nota, teatro y televisión! Somos empleables y rentables”, comentó.

Precisamente, Jesse James Rose comentó en una entrevista para la revista Them que, a menudo, la industria del entretenimiento suele contratar actores y actrices cisgénero para papeles trans.

“Entiendo que actuar consiste en interpretar a alguien diferente a uno mismo, pero todavía no llegamos a un punto en ninguna industria del entretenimiento donde sea apropiado que personas cisgénero interpreten papeles trans, especialmente al considerar que las personas trans no tenemos el control suficiente sobre cómo se nos representa”.

Jesse James Rose interpreta al primer personaje no binario en la historia de la franquicia en Grand Theft Auto 6

Grand Theft Auto 6 recibe review bombing por ser “progre”

Si bien Jesse James Rose claramente se alegra de su participación en GTA 6, también aprovechó su post en Instagram para hablar de un tema complicado: el salario. En la publicación asegura que nunca verá un cheque de regalías por su trabajo, aunque reconoce que recibió una buena remuneración por su tiempo en el set.

De igual forma, Rose, quien también es líder sindical de uno de los grupos hermanos de SAG, reconoció que aún queda “un largo camino por recorrer para garantizar que los trabajadores del sector artístico reciban una compensación justa por su labor”.

Estas quejas tienen sentido al recordar que Grand Theft Auto 6 es el producto de lanzamiento más exitoso de todos los tiempos, con más de 32 millones de copias vendidas en preventa y más de $3000 millones de dólares en ingresos en apenas 24 horas.

Si bien es un éxito indiscutible, GTA 6 se vio envuelto en polémica por algunas decisiones creativas de diseño y gameplay. El juego recibió review bombing en Metacritic, con jugadores que critican la “propaganda progre” que supuestamente está presente en la campaña.

Jugadores hacen review bombing a Grand Theft Auto 6 por ser "progre"

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