LO QUE DEBES SABER

Una consola PlayStation 5 se incendió durante una transmisión en vivo, mientras Grand Theft Auto 6 estaba en pausa

El incidente involucró a un creador de contenido llamado JoJoJosiah, quien informó que su PS5 comenzó a echar humo y quedó inutilizable

Los jugadores experimentan problemas técnicos habituales, como el error CE-108255-1, al jugar a GTA 6 en PS5

GTA 6 ya está aquí, y decenas de miles de jugadores ya disfrutan la aventura criminal de Jason y Lucía. El lanzamiento fue un éxito rotundo en términos generales, pero también es cierto que en los primeros días empezaron a surgir informes sobre problemas técnicos y errores de rendimiento. Un caso en particular activó las alarmas de los fans.

Y es que el PlayStation 5 de un creador de contenido empezó a incendiarse en plena transmisión en vivo. El momento quedó grabado en video, y rápidamente muchas personas comenzaron a cuestionar si el título de Rockstar Games es capaz de provocar fallos en el hardware de la consola.

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El PS5 de un streamer se incendia mientras jugaba Grand Theft Auto 6

El nuevo videojuego de mundo abierto llegó a las tiendas el pasado 19 de noviembre de 2026 y, en general, la comunidad está muy feliz con el producto final; sin embargo, los primeros informes de fallas generaron preocupación y temor en redes sociales.

Otro caso se une a la cada vez más larga lista, y éste resulta particularmente espectacular. El protagonista de esta historia es el creador de contenido JoJoJosiah, quien transmitía su partida de Grand Theft Auto 6 en compañía de sus seguidores a través de su canal de Twitch.

En un post en redes sociales, el streamer compartió la noticia de que su PS5 se descompuso después de que sufriera una descompostura durante su último directo. Lo curioso es que eso ocurrió mientras el juego estaba en pausa, pues en ese momento el influencer fue al baño y puso un video de fondo para entretener a su audiencia.

Mientras JoJoJosiah estaba ausente, el PlayStation 5 “empezó a echar humo a montones”. En el video se puede observar que la habitación del creador de contenido rápidamente empieza a llenarse de humo, lo que termina por atraer la atención del jugador de GTA 6.

Mientras intentaba averiguar qué sucedía para evitar que sonara la alarma de incendios, el streamer corta abruptamente la transmisión en vivo. En respuesta al post original, el usuario explicó que está bien y que no sufrió heridas por el incendio, aunque informó que su PS5 quedó completamente inservible por culpa del incidente.

Este caso se hizo viral rápidamente, y en menos de 48 horas acumuló más de 68,000 likes y 2.6 millones de impresiones en X (anteriormente conocido como Twitter). En una publicación de seguimiento, JoJoJosiah reveló que planea jugar Fortnite mientras consigue otro PlayStation 5 para continuar su partida de Grand Theft Auto 6.

Un PlayStation 5 echa humo y se encendia mientras corría GTA 6

¿Grand Theft Auto 6 provoca incendio en las consolas?

Por supuesto, esta historia generó cierta preocupación en un sector de la comunidad. Es importante señalar que todavía es un misterio la causa detrás del mal funcionamiento de la consola, y se desconoce si el propio GTA 6 tuvo algo que ver con el fallo que provocó que el PlayStation 5 empezara a incendiarse y a echar humo.

En respuesta a un usuario en redes sociales, JoJoJosiah confesó que jamás había limpiado su PS5. Se especula que una mala refrigeración causada por suciedad y polvo provocó que el hardware se sobrecalentara y provocara el incidente; sin embargo, esa teoría aún no está confirmada.

A pesar de que la consola empezó a echar humo, el streamer asegura que, en realidad, el interior del PlayStation 5 no luce quemado. Aun así, la plataforma dejó de funcionar por completo.

Cabe recordar que el juego estaba en pausa cuando ocurrió la falla técnica, por lo que no es como si el hardware estuviera bajo mucha presión en aquel momento. A falta de más información, lo mejor será que los jugadores se tranquilicen. Por el momento, el caso de JoJoJosiah es único en su tipo y todavía no se reportan otras historias similares.

Eso sí, los informes de bugs y problemas técnicos son más comunes. En Reddit, Facebook y otras redes sociales, una cantidad considerable de jugadores denuncian que el PlayStation 5 sufre el error CE-108255-1 mientras juegan Grand Theft Auto 6, lo que provoca que el juego se bloquee por completo e impida el progreso. Fans de XBOX reportan fallas parecidas.

Muchos jugadores de PS5 experimentan el error CE-108255-1 mientras juegan Grand Theft Auto 6

Was playing gta VI on stream but had to go poop. Paused it and put on a sensory vid for my chat



PS5 started just smoking out its ass and now i need to get a replacement 😀 pic.twitter.com/qSdfcCi4l1 — JoJoJosiah (@JoJoJosiah_) November 21, 2026

Pero cuéntanos, ¿experimentaste algún problema técnico mientras jugabas GTA 6? Déjanos leerte en los comentarios.

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