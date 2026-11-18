LO QUE DEBES SABER

Take-Two Interactive está abierta a la idea de una película o serie de televisión basada en GTA

Strauss Zelnick, jefe de la compañía, destaca la necesidad de que los equipos creativos sientan una pasión genuina por el proyecto

Grand Theft Auto 6 se perfila para tener uno de los mayores lanzaimentos en la historia del entretenimiento

GTA 6 es un videojuego único, uno de esos que debutan cada 10 años o más. El entusiasmo alrededor de este proyecto alcanzó niveles pocas veces vistos en la historia, pero, ¿la franquicia podría generar el mismo impacto en la industria del cine o la televisión? Es muy factible.

El hecho de que Grand Theft Auto pueda dar el salto a otro medio no necesariamente significa que vaya a hacerlo, pero el jefe de Take-Two Interactive, compañía matriz de Rockstar Games, dejó la puerta abierta a esa posibilidad. Eso sí, fue muy claro en las condiciones que deberían cumplirse para que una producción de esa naturaleza reciba luz verde.

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Strauss Zelnick discute la posibilidad de hacer una adaptación de Grand Theft Auto

GTA 6 va encaminado a convertirse en uno de los éxitos más grandes en la historia de los videojuegos, así que lo único que le quedaría a la franquicia es expandir sus horizontes e intentar dominar el cine y la televisión. Pero, ¿los responsables de la serie estarían interesados en probar suerte en otra área?

Strauss Zelnick, director de Take-Two Interactive, habló sobre el tema durante su participación en el último episodio del podcast de The David Rubenstein Show. El ejecutivo se mostró abierto a la posibilidad de crear una adaptación de Grand Theft Auto, pero sólo bajo las circunstancias adecuadas.

El directivo enfatiza que suelen proteger mucho el legado de sus propiedades intelectuales, y señala que sólo estarían interesados en realizar películas o series de TV basadas en sus franquicias si los equipos creen genuinamente en el proyecto y consideran que tienen algo que ofrecer a los fans.

“Somos muy cuidadosos porque somos una empresa creativa, así que nuestro objetivo es crear el mejor entretenimiento del mundo, uno del que siempre nos sentimos orgullosos. Haríamos una película o una serie de TV basada en nuestra propiedad intelectual si nuestros equipos creativos les apasionara, y si creyeran que, de alguna manera, lograrían conectar con nuestros consumidores”, comentó el jefe de Take-Two Interactive.

Strauss Zelnick señala que el “listón es muy alto para lograrlo”, y puntualizó que “siempre existe el riesgo de fracasar” al intentar llevar una saga a otro medio. Si bien no descarta la posibilidad de crear una adaptación de Grand Theft Auto o de otra franquicia, asegura que deben ser “muy, muy selectivos”.

Dueños de GTA están dispuestos a hacer una adaptación para cine o TV

Grand Theft Auto 6 domina la industria del entretenimiento

En años recientes, hemos visto cómo grandes franquicias de videojuegos dan el salto a otro medio con un gran éxito. La serie live-action de The Last of Us recibió críticas muy positivas y tuvo excelentes niveles de rating, mientras que la reciente adaptación de Resident Evil rompió récords.

Los anteriores son apenas un par de ejemplos, pero la lista continúa: desde Super Mario Galaxy: La Película hasta Fallout. Por supuesto, es fácil creer que una película o un show de TV basado en Grand Theft Auto sería todo un fenómeno, debido a la gran relevancia de la IP en la cultura pop.

Además, Rockstar Games tiene otra franquicia que es igualmente popular: Red Dead Redemption. Anteriormente, el actor Jack Black aseguró que el videojuego de vaqueros tiene una mejor historia que The Last of Us, mientras que Henry Cavill se declaró un fan de la secuela y expresó su deseo de participar en una adaptación live-action.

Sea como sea, está más que claro que Grand Theft Auto no necesita el cine o la televisión para llegar a las masas. Se estima que GTA 6 ya supera las 12 millones de unidades vendidas, con más de $1500 millones de dólares en ingresos. Todo lo anterior apenas en su fase de preventa. Analistas predicen que tendrá un mejor lanzamiento que la próxima Avengers: Doomsday.

Grand Theft Auto 6 podría convertirse en el producto de entretenmiento más exitoso de 2026, por encima de Avengers: Doomsday

Pero cuéntanos, ¿te gustaría ver una adaptación de la franquicia? Déjanos leerte en los comentarios.

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