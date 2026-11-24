LO QUE DEBES SABER:

El lanzamiento de Grand Theft Auto VI ha provocado un aumento de estafas y ataques de malware dirigidos a jugadores de PC

NordVPN alertó sobre un incremento en ataques de malware que prometen acceso a un port del juego para computadoras

Los estafadores venden un paquete de archivos que infecta los dispositivos y roba tanto datos personales como criptomonedas

Grand Theft Auto VI (GTA 6) fue un éxito que multiplicó las ganancias de Rockstar Games, pero también el número de estafas que afectan a los jugadores. La emoción por el juego de mundo abierto ha provocado que muchos fanáticos de la saga sean víctimas de fraudes y ataques con malware durante las últimas semanas.

En días recientes, CyberLeek filtró el archivo ejecutable del juego, lo que ha dado pie a varios proyectos que intentan llevar GTA 6 a PC con un port no oficial. Esto ha generado un entusiasmo que se ha convertido en una peligrosa trampa para los jugadores de computadoras.

Lo que pasa es que el número de ataques con malware se ha disparado en las últimas semanas. Personas con malas intenciones se aprovechan del hype que existe por el port no oficial de GTA 6 para engañar a los jugadores y robarles valiosa información.

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Los ataques con malware se multiplican por el supuesto port de GTA 6 para PC

Desde mayo de este año, NordVPN alertó sobre los peligros informáticos relacionados con GTA 6. Durante la preventa del juego, se registraron infinidad de ataques con malware y estafas que prometían acceso anticipado a la aventura de mundo abierto o a una supuesta Beta del título.

Desde mediados de año, los atacantes han aprovechado el entusiasmo por el juego para infectar los dispositivos de los jugadores con malware, troyanos y otro tipo de software malicioso. Ahora, hay quienes están engañando a los fans con todo el revuelo provocado por Project Leonida y demás iniciativas que buscan llevar GTA 6 a PC antes que Rockstar.

NordVPN descubrió recientemente que en la dark web se distribuye un paquete sospechoso de archivos que prometen acceso al port del título para computadoras. Los jugadores interesados deben desembolsar el equivalente a $200 USD para tener acceso a la información, pero en realidad están pagando para que les roben sus datos.

Marijus Briedis, director de tecnología de NordVPN, alertó sobre los peligros de esta nueva estafa, que permiten a los atacantes infectar los equipos de los jugadores y robarles sus datos privados sin escribir una línea de código.

“Llevamos meses viendo cómo los estafadores utilizan GTA 6, pero esto es otro nivel. Alguien ha preparado toda la estafa y la vende a cualquiera que tenga $200 USD. Ya no se necesitan conocimientos técnicos. Los delincuentes solo tienen que comprar el kit y esperar al día del lanzamiento”, afirmó el experto.

Atacantes están aprovechando el hype por un supuesto port de GTA 6 para PC

Así estafan a los fans que quieren jugar GTA 6 en PC

NordVPN alertó sobre los peligros de descargar cualquier archivo que promete una versión de GTA 6 para PC. Los atacantes saben que el port oficial del juego aún no tiene fecha de lanzamiento y que los modders trabajan en una versión ilegal.

Con esto en mente, diseñaron un paquete que incluye un programa capaz de vaciar monederos de criptomonedas. NordVPN explicó que ataca las redes Ethereum, BNB Smart Chain, Solana y Polygon. Además, los atacantes incluyen archivos que roban cookies y tokens de inicio de sesión. Mediante este método, sustraen las contraseñas de los jugadores y les roban sus cuentas de varios servicios.

Por si fuera poco, el paquete instala XMRig para minar criptomonedas en segundo plano, sin que los jugadores se den cuenta. Al mismo tiempo, un bot publica enlaces de shorts de YouTube para generar tráfico en cuentas especificas.

Evita cualquier enlace o archivo que promete una versión de GTA 6 para PC

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