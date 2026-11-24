LO QUE DEBES SABER:

Rockstar Games trabaja para impedir el desarrollo de versiones no autorizadas de GTA 6 para PC

El estudio logró frenar uno de los proyectos que intentan aprovechar las filtraciones de CyberLeek

Encargado del proyecto decidió abandonarlo luego de las acciones que tomó las desarrolladora

CyberLeek reapareció esta semana para cumplir su promesa y filtrar el archivo ejecutable de Grand Theft Auto VI (GTA 6), proveniente de una versión del juego para XBOX. Esto le ha permitido a la comunidad de modders empezar a trabajar en un port no oficial para PC.

Por supuesto, Rockstar Games no se ha quedado con los brazos cruzados tras lo ocurrido, pues obviamente quiere frenar el desarrollo de una versión ilegal de GTA 6 que llegue a computadoras y, posiblemente, a consolas. De hecho, la compañía ya hizo su primer movimiento para frenar el proyecto y evitar que la piratería afecte a su popular título que, según estimaciones, ya vendió más de 44 millones de copias.

Sus esfuerzos han dado resultados, pues recientemente dio un duro golpe al desarrollo del port de GTA 6 para PC. Esto provocó que uno de sus creadores tirara la toalla y decidiera abandonar el proyecto.

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Rockstar intenta frenar el desarrollo del port no oficial de GTA 6 para PC

Recientemente, CyberLeek hizo público el archivo ejecutable de GTA 6 correspondiente a la versión 1.0.2.1 de XBOX Series X|S. Este simple archivo abre las puertas al desarrollo de ports ilegales del juego, pues anteriormente ya se había filtrado una build que los modders usaron para iniciar un proyecto que tiene sobre las cuerdas a Rockstar Games.

El que ahora está en aprietos es Project Leonida, nombre del port no oficial de GTA 6 para PC. Lo que pasa es que Rockstar actuó para evitar que su desarrollo se complete. Esto luego de que sus responsables mostraron avances importantes, como ejecutar el título y mostrar la secuencia inicial del título corriendo con algunos problemas.

Sin embargo, ahora el proyecto está puesto en duda, pues la desarrolladora frenó su desarrollo con una simple acción. Para ser exactos, Rockstar logró cerrar el servidor de Discord de Project Leonida, lo que ha provocado que su principal responsable abandone el proyecto.

Por medio de sus redes sociales, el modder NotRexed confirmó que el Discord de Project Leonida ahora es cosa del pasado, pues Rockstar tomó cartas en el asunto. Ante esto, decidió abandonar el desarrollo del port no oficial para PC de GTA 6.

“Lo dejo, chicos. Lo siento. Tengo muchas ganas de crear cosas geniales, pero siempre pasan cosas que no puedo controlar, así que me retiro. Gracias a todos, especialmente a los de Discord, que me dieron esta oportunidad”, afirmó NotRexed.

Posteriormente, explicó que está harto de tener que lidiar con las exigencias de la comunidad y que la presión de su vida cotidiana le impide continuar con el desarrollo. NotRexed eliminó sus repositorios de GitHub, así que parece que estamos ante el fin definitivo de Project Leonida, aunque no se descarta que alguien más retome su desarrollo.

“Que Rockstar cerrara mi servidor fue solo una parte del problema. Como ya he dicho, soy un chico de 15 años. Ya es bastante difícil compaginar los estudios y los deportes sin tener que aguantar a hombres de mediana edad gritándote y quejándose en Discord. Adiós”, concluyó NotRexed.

El port no oficial de GTA 6 para PC detuvo su desarrollo tras acciones de Rockstar Games

La amaneza de un port ilegal de GTA 6 sigue latente

Rockstar tiene mucho trabajo por delante si quiere evitar el lanzamiento de un port no oficial de su juego de mundo abierto y su posible piratería en consolas. Lo que pasa es que Project Leonida no es la única iniciativa que intenta llevar GTA 6 a otras plataformas aprovechando las filtraciones de CyberLeek.

Actualmente, existen al menos una docena de proyectos similares que buscan ejecutar GTA 6 en PC antes de la llegada de un port oficial. En teoría, la versión de Rockstar llegaría en algún momento de 2027, pero por ahora no hay una fecha de lanzamiento exacta confirmada.

Es muy probable que los equipos legales de Rockstar y Take-Two Interactive también intenten frenar estos proyectos. En Level Up recalcamos que NO apoyamos este tipo de iniciativas. Mientras tanto, una misteriosa página de GTA 6 apareció en Steam, pero hay serias sospechas de que podría tratarse de una estafa.

Rockstar no ha confirmado cuándo llegará GTA 6 a PC

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