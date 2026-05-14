Grand Theft Auto VI paralizará la industria del entretenimiento cuando finalmente llegue a las tiendas en noviembre de este año. Su éxito está casi garantizado, pero todavía hay incertidumbre sobre cuánto será necesario pagar para comprar la versión más básica y económica del sandbox.

Todo parece indicar que Rockstar Games y Take-Two Interactive darán respuesta a esa y otras interrogantes a principios de la próxima semana, pero otra aparente filtración activó las alarmas de los fans. Y sí, ya hay quienes temen que el juego de mundo abierto supere la barrera de los $100 USD.

Video relacionado: Grand Theft Auto VI : esperamos 10 años para este momento

GTA VI costaría $115 USD, según tienda minorista

Durante las últimas horas empezaron a circular rumores que afirman que la preventa del videojuego de mundo abierto iniciará el próximo 18 de mayo de 2026. En ese caso, se revelará el precio oficial y posiblemente haya otro trailer que permita conocer más sobre los protagonistas, el mapa y las mecánicas jugables.

En este contexto, un nuevo hallazgo generó dudas y preocupación en la comunidad. Lo que pasó es que los jugadores descubrieron que la tienda holandesa Gameshop Twente ya enlista Grand Theft Auto VI en su catálogo, y el precio que acompaña la ficha levantó las cejas de algunos fans.

En específico, GTA VI aparece en la plataforma con un costo de €99 EUR, lo que equivaldría a unos exorbitantes $115 USD. Eso está incluso por encima de los pronósticos de los analistas y expertos que situaban el valor en unos $100 USD.

GTA VI aparece en una tienda europea con un precio de $115 USD

La cuestión aquí es si el dato es real o si se trata de un precio provisional. Al momento de redactar estas líneas, Gameshop Twente aún mantiene el dato y no ha hecho cambios en su tienda digital, lo que hizo que algunos fanáticos creyeran que el establecimiento tiene acceso a información privilegiada.

Aun así, lo más probable es que se trate de un costo temporal o un placeholder, ya que algunos usuarios de ResetEra notaron que el EAN (número Europeo de Artículo) aparentemente es incorrecto. De cualquier modo, la recomendación es tomar esta filtración con un grano de sal y esperar a que Rockstar Games comparta más detalles oficiales.

Take-Two habla sobre el precio de Grand Theft Auto VI

Esta filtración generó un gran debate en redes sociales y foros. Mientras un gran sector de los fans se muestran escépticos y dudan que la edición estándar supere la barrera de los $100 USD, otros son más pesimistas y declaran que no comprarán el juego si es demasiado caro.

Ese último grupo es una minoría, pues una encuesta reciente reveló que casi la mitad de los jugadores están dispuestos a pagar $100 USD por Grand Theft Auto VI. Afortunadamente, todo parece indicar que el precio final será más accesible.

A finales de abril, Strauss Zelnick, director ejecutivo de Take-Two Interactive, reconoció que desarrollar la nueva entrega principal de la franquicia fue un gran desafío para todo el equipo, pero consideran que tienen entre manos una de las mejores experiencias de entretenimiento de la historia.

Grand Theft Auto VI será uno de los lanzamientos más importantes de la historia, y su costo definirá el paradigma de la industria

Además, el directivo enfatizó que GTA VI tendrá un precio justo, e incluso afirmó que será mucho más barato de lo que debería al considerar su calidad y escala. “Los consumidores pagan por el valor que les aportamos, y nuestro trabajo consiste en cobrarles muchísimo menos por ese valor”, comentó en aquel momento.

Pero dinos, ¿crees que el videojuego superará los $100 USD? ¿Lo comprarías en ese caso? Déjanos leerte en los comentarios.

Sigue este enlace para encontrar las últimas noticias relacionadas con Grand Theft Auto VI.

Video relacionado: Del Peor al Mejor - GTA

Fuente