La crisis de memoria, la inflación y los aranceles han incrementado de forma acelerada el precio de la tecnología de consumo. Las consolas de videojuegos, las computadoras y demás dispositivos ahora son bastante más costosos y, al parecer, nuestras carteras sufrirán más debido a una decisión de Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Desde el año pasado, el mandatario inició una guerra comercial mediante aranceles que elevaron los costos de muchos dispositivos, incluyendo el hardware de XBOX, PlayStation, Nintendo y los componentes para PC. Al final, las autoridades anularon las tarifas y las declararon incostitucionales.

El precio de las consolas y demás dispositivos no regresó a la normalidad y algunas compañías se negaron a hacer reembolsos a sus clientes que compraron productos con sobreprecio por culpa de los aranceles. Este caótico episodio que hizo sufrir a nuestros bolsillos parecía cosa del pasado, pero un nuevo reporte asegura que Donald Trump planea nuevos aranceles que afectarán a los jugadores y apasionados de la tecnología.

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Nuevos aranceles de Donald Trump aumentarían el precio de las consolas y mas dispositivos

En febrero de este año, la Suprema Corte de Estados Unidos votó para anular los aranceles de Donald Trump que pusieron de cabeza a todo el sector tecnológico. El mandatario aplicó tarifas a regiones clave para la fabricación y distribución de dispositivos como consolas, lo que afectó toda la cadena de producción de las grandes compañías de la industria.

La cartera de los jugadores no ha descansado, pues la crisis de memoria también ha hecho que los precios del hardware se disparen de manera acelerada. La cuestión es que el panorama podría volver a empeorar de una vez más, pues reportes aseguran que Donald Trump ya piensa en nuevos aranceles.

De acuerdo con POLITICO, el gobierno de Estados Unidos podría anunciar pronto tarifas especiales relacionadas con los semiconductores, algo que preocupa a todo el sector tecnológico por las consecuencias en términos de costos y lo que significaría para Estados Unidos respecto a la carrera de la inteligencia artificial.

De concretarse la propuesta de Trump, los aranceles se aplicarían a una mayor variedad de productos tecnológicos, incluyendo las consolas de videojuegos, las computadoras portátiles y los servidores que potencian los centros de datos de IA.

Nuevos aranceles de Donald Trump amenazan con aumentar todavía más el precio de las consolas de videojuegos

Supuestamente, la implementación de los aranceles se haría de forma gradual, pero aún así las consecuencias serían graves para el sector. Trump busca que Estados Unidos fabrique más chips en territorio nacional, pero su industria tecnológica aún depende de los productores extranjeros, como Malasia, Corea del Sur y Taiwán.

El reporte asegura que diversas empresas tecnológicas ya luchan para que la administración de Donald Trump reduzca los aranceles previstos, con la idea de que no superen a las tarifas que el mandatario anunció a principios de este año.

Se especula que los aranceles impactarían el negocio de importantes empresas como Apple, Nintendo, XBOX, PlayStation, así como el de Google y Meta por las implicaciones para los centros de datos de IA. Por ahora, los tarifas aún no son oficiales, pero se espera que se anuncien en las próximas semanas.

Los jugadores ya sufrieron las consecuencias de los aranceles

Las tarifas de Donald Trump obligaron a las fabricantes de consolas a aumentar sus precios, así que los fans de PlayStation, XBOX y Nintendo conocen de primera mano las consecuencias de los aranceles. PS5, XBOX Series X|S y Switch se han encarecido de forma acelerada durante los últimos años, y los aumentos seguirán.

En septiembre, Switch 2 será más caro por culpa de la crisis de memoria, pero no se descarta que tenga otro ajuste de precio en cuanto los nuevos aranceles se hagan una realidad. Nintendo protagonizó una polémica relacionada con las tarifas, pues jugadores interpusieron una demanda donde acusaron a la compañía de enriquecerse injustamente con el reembolso que recibió del gobierno de Estados Unidos, luego de que los aranceles se declararan inconstitucionales.

La compañía japonesa se negó a hacer reembolsos a sus clientes que compraron sus productos a sobreprecio, mientras que empresas como Panic Inc., creadores del Playdate, sí hicieron los respectivos reembolsos. Por otro lado, ni PS5, XBOX Series X|S ni Switch ajustaron sus precios luego de que las autoridades invalidaron los aranceles, lo que genera aún más preocupación sobre las tarifas que vendrían en camino.

Jugadores ya pagaron los platos rotos por los aranceles y la situación podría repetirse

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