Grand Theft Auto VI dejará de ser un misterio y mostrará sus bondades a través de un avance extendido que, según informes, durará casi 30 minutos. Esto es genial, pero es imposible obviar el hecho de que la presentación tendrá lugar apenas una semana después de que surgieran numerosas filtraciones que revelaron gameplay real.

El usuario o grupo conocido en Internet bajo el nombre CyberLeek usaba los videos para promocionar una criptomoneda, y se cree que ya generó miles de dólares en ganancias. Eso sí, parece que estas operaciones llegarán próximamente a su final, pues la moneda virtual perdió más de la mitad de su valor en la previa a la revelación oficial.

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La criptomoneda de CyberLeek pierde 60% de su valor en la previa al anuncio de GTA VI

La agrupación CyberLeek empezó a compartir clips del juego de mundo abierto a partir del 18 de agosto, y desde entonces ha compartido más de 10 clips. En su sitio web, publicó 3 demandas para Rockstar Games y otras compañías, y básicamente se unió a las protestas por el fin del formato físico y los temores en torno a la preservación digital.

Muchos creyeron que las motivaciones del o los filtradores eran de índole política e ideológica, pero el hecho de que todo el material incluyera un código QR y un enlace que permiten adquirir una criptomoneda pusieron en duda la razón por la que se empezaron a publicar las filtraciones en primer lugar.

CyberLeek se defendió de las críticas negativas, y argumentó que la moneda virtual permitía financiar el costo de operaciones. De cualquier forma, parece que su actividad ilegal relacionada con GTA VI llegará próximamente a su fin, pues su memecoin perdió más de la mitad de su valor en cuestión de horas.

Según datos de CoinGecko (vía Beincrypto), la criptomoneda del grupo de filtradores cayó casi 60% justo después de que la cuenta compartiera el primer spoiler de historia. La divisa ahora cotiza alrededor de 71% por debajo de su máximo histórico de $0.03436 USD, alcanzado el 23 de agosto de 2026.

La criptomoneda actualmente tiene un valor de $0.006819 USD con una capitalización de mercado de $4.99 millones de dólares. Como dijimos, esta caída abrupta se produce pocas horas después de que el grupo compartiera el prólogo protagonizado por uno de los personajes principales.

La plataforma de intercambio también atribuyó la pérdida de interés por la divisa digital a la investigación formal que lleva a cabo Take-Two Interactive y a la inevitable presentación oficial de Grand Theft Auto VI. Hoy, 27 de agosto de 2026, Netflix compartirá un avance extendido del juego.

La criptomoneda del infame hacker de GTA VI perdió casi 60% de su valor

CyberLeek intentaría sacar provecho económico de las filtraciones

Parece que el circo empieza a derrumbarse, y CyberLeek lo sabe. El usuario Vice Cit, uno de los miembros destacados de GTAForums que anteriormente realizó una investigación sobre el esquema de criptomonedas de los filtradores, compartió nueva información sobre el caso y reveló que, al parecer, los responsables de los videos están listos para retirarse.

El experto analizó las transacciones de $CYBERLEEK, y descubrió que recientemente se retiraron aproximadamente $286,000 USD en concepto de comisiones por transacción. Parece que dicho dinero se dividió en 4 movimientos monetarios y se enviaron a varias billeteras. Este hallazgo implica que “al menos 2 personas” están involucradas con las actividades del grupo de hackers.

Vice Cit remarca que CCE.Cash, uno de los servicios de intercambio que se utilizaron para las transacciones, requiere información de los clientes para operar. Lo interesante es que las autoridades competentes podrían utilizar esos datos para dar con el paradero de los presuntos autores de las filtraciones masivas de GTA VI.

El miembro del foro GTAForums promete que próximamente compartirá más información sobre este asunto. Mientras tanto, todo apunta a la posibilidad de que CyberLeek intentará todo lo posible para minimizar las pérdidas, sacar provecho económico de esta situación y desaparecer sin dejar rastro.

CyberLeek, el filtrador de Grand Theft Auto VI, ya habría ganado mucho dinero

Pero cuéntanos, ¿crees que Take-Two Interactive encontrará al filtrador? Déjanos leerte en los comentarios.

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Fuente 1 y 2