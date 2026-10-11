Tras hacer públicas sus intenciones de eliminar el formato físico de los videojuegos para 2028, Sony y PlayStation se echaron encima a un sector de la comunidad y en semanas recientes llevaron la protesta a un nuevo nivel.

Una escena de entusiastas del homebrew vulneró la seguridad del PS5 para lograr que la consola corra juegos físicos de PlayStation 2 y funcionen gracias a un emulador.

Ahora, el sistema japonés está haciendo algo que la empresa japonesa no tuvo interés en brindar en términos de retrocompatibilidad y el hecho se viralizó en redes.

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La escena de jailbreak de PS5 logró que los juegos físicos de PS2 corran en la consola actual

Los jugadores furiosos contra Sony y PlayStation están de fiesta tras el reciente avance de la comunidad de jailbreak y homebrew que puso su atención en PS5 dados los recientes anuncios de la compañía japonesa.

Los responsables del software PS5SX2 anunciaron que ya es posible correr juegos físicos de PS2 en PS5 gracias a la emulación y a la manipulación de exploits que permiten que la consola, a través de un lector externo, reconozca el título del segundo sistema japonés, hasta ahora el más vendido de la historia.

Uno de los entusiastas de este proyecto de nombre Sword en X, mostró cómo funciona y el alcance que ha tenido la escena de jailbreak que está haciendo uso de código y de las capacidades de la IA para hacer prácticamente lo que quieran con la actual consola de Sony.

Los jugadores celebran el nuevo ataque contra PS5 y cuestionan que Sony no diera opciones reales de retrocompatibilidad

Mientras algunos jugadores celebraron la nueva actualización de PS5SX2 y consideran que es un hecho simbólico en defensa del formato físico, otros cuestionan las decisiones que tomó PlayStation respecto a la retrocompatibilidad.

En su momento, el PS2 podía correr los juegos de PS One. Las primeras versiones del PS3 tenían compatibilidad con ambas consolas hasta que una revisión se limitó a reconocer únicamente los juegos de la primera consola.

A partir de ahí, Sony señaló que la complicada arquitectura del PS3 hacía muy difícil tener retrocompatibilidad en PS4 y PS5, mientras que no mostraron interés alguno en hacer algo respecto a sus 2 primeras consolas.

En su lugar, y más a regañadientes por las protestas de los jugadores, la compañía japonesa decidió incluir juegos clásicos de sus consolas de antaño en la PlayStation Store, pero eso tiene un costo y no ofrece una solución real para quien posee el juego original. En ese sentido, la comunidad lamenta que PlayStation no tomara el camino de XBOX, pues hasta la fecha, sus consolas son retrocompatibles.

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