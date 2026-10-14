CyberLeek pasó de ser un justiciero que lucha por los videojuegos a una figura indeseable para los jugadores que esperan Grand Theft Auto VI. En días recientes, el hacker ha perdido una parte importante del apoyo de la comunidad, tras filtrar videos donde muestra a Lucia y Jason sin ropa.

En lugar de aumentar el valor de su criptomoneda, las nuevas filtraciones de GTA VI tuvieron el efecto contrario: $CYBERLEEK perdió valor en el mercado y, ahora, el hacker parece estar entre la espada y la pared. En un intento desesperado por recuperar parte de su popularidad, el filtrador compartió otro video del esperado título.

Es mejor que los fans que esperan pacientemente GTA VI se mantengan alejados de él, pues revela algo muy importante. Mientras tanto, CyberLeek sugirió que sus filtraciones podrían llegar a su fin pronto, tras su intento fallido de ganarse de nuevo a la comunidad.

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CyberLeek filtra misiones finales de GTA VI

Todo indica que el infame hacker de GTA VI no cumplirá con sus objetivos de financiamiento, ni si quiera con las más recientes filtraciones del juego que llamaron mucho la atención. Su meta era aumentar el valor de su criptomoneda a una capitalización de $30 millones de dólares, pero el valor del activo sólo ha ido en picada.

Esta mañana, CyberLeek compartió un nuevo video de GTA VI que los jugadores deberían evitar, pues contiene fragmentos de las últimas misiones del juego. Asegura que el material no arruina ninguna de las sorpresas para los fanáticos de la saga, pues lo compartió sin contexto.

Además, anunció que frenará sus filtraciones por ahora, justo luego de fracasar en su nuevo intento por lucrar con el hype por GTA VI. Por otro lado, amenazó con volver y compartir spoilers del título. Aseguró que tiene el final completo del juego y que podría revelarlo para castigar a Take-Two Interactive.

“CyberLeek tiene el final. Se tuvo en cuenta esa posibilidad. Castigaría duramente a Take-Two, pero arruinaría la experiencia de los jugadores, que no han hecho nada malo”, afirmó. “Prueba de ello: la última filtración, con clips de las misiones finales, fuera de contexto y sin revelar nada”.

Reiteró que tiene un sistema de seguridad que filtrará spoilers de la historia de GTA VI si algo le sucede. Así que recomendó a Rockstar y Take-Two dejar de perseguirlo.

“El mecanismo de seguridad que se activa si alguien lo elimina está activo: solo contiene spoilers de la historia. Si lo dejan en paz, nunca se activa. Quien elimine CL será quien decida hacerlo. El edicto sigue en pie. Las filtraciones terminan aquí. Por ahora”, concluyó el hacker.

CyberLeek detiene sus operaciones "por ahora"

Sitio del hacker para sus operaciones

A principios de esta semana, el hacker ya tenía preparada una lista de filtraciones para revelar muchos detalles nuevos de GTA VI. CyberLeek reactivó su sistema de votaciones, pero todo indica que no fue muy popular en esta ocasión.

El filtrador publicó su más reciente comunicado y dejó en el pasado todo lo que tenía listo para presionar a Rockstar y Take-Two. No está claro si CyberLeek regresará pronto y si liberará la supuesta versión jugable de GTA VI que tiene en sus manos.

La comunidad especula que el hacker podría estar pensando en una nueva estrategia para generar ingresos antes del 19 de noviembre, día en que el título llegará por fin a PS5 y XBOX Series X|S. Por ahora, sus planes son un completo misterio.

La historia de CyberLeek podría llegar pronto a su fin

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