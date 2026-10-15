Con el tiempo hemos visto que ninguna compañía es libre de errores que vulneran sus servicios o productos. Sony ha sido víctima de ello y su base de jugadores ha sufrido las consecuencias. De hecho, los jugadores ya lograron vulnerar de manera importante la consola PlayStation 5 y mientras la escena jailbreak de la consola crece, la compañía acaba de llamar la atención por recompensar a un usuario por un hallazgo crítico que vulnera al PlayStation 5.

El término jailbreak ha dado mucho de qué hablar en la comunidad del videojuego luego de los grandes avances que experimenta la escena en la actual consola de Sony. Se trata de la modificación de dispositivos electrónicos para sortear las restricciones del sistema impuestas de fábrica, que impide, entre otras cosas, emular o correr juegos pirata.

PlayStation paga miles de dólares a usuario que reportó error crítico del PlayStation 5

Mientras lo anterior continúa creciendo, acaba de trascender un caso del PlayStation Bug Bounty Program, iniciativa con la cual la compañía japonesa a inicios de esta década comenzó a invitar a los usuarios a reportar bugs, hacks o errores con el fin de solucionarlos en favor de su base de jugadores, al mismo tiempo que recompensaba al usuario que hacía el reporte.

Según la clase de error hallado, Sony recompensa al usuario que lo reporta con hasta $50,000 USD y precisamente ésa es la cantidad que acaba de reclamar un usuario que señaló un exploit crítico a través del cual personas malintencionadas pueden aprovecharse para vulnerar el PlayStation 5.

Sony soluciona exploit de PlayStation gracias a reporte de usuario (imagen: Unsplash)

El usuario Jordy, o 2tonejordy en HackerOne, fue el responsable del hallazgo y el que al final reclamó la máxima recompensa que ofrece Sony luego de hacer el reporte a mediados de septiembre pasado.

“Por lo menos puedo comprar GTA 6 con esto, creo”, expresó el usuario en tono de broma por medio de una publicación en su cuenta de Twitter (X), que acompañó con una imagen en la que se ve que Sony no sólo pagó los $50,000 USD, sino que también solucionó el bug.

I can at least buy GTA 6 with this I think pic.twitter.com/1iLwrZTbdy — Jordy (@couldbeautism) October 14, 2026

¿Qué es el exploit hypervisor y por qué su reporte fue polémico?

Según los detalles, el exploit de hypervisor es un hack que vulnera la capa de seguridad que controla el sistema operativo del PlayStation 5 y fue tema de discusión el mes pasado por la manera en la que se descubrió y se reportó y las consecuencias que esto tendría.

Así como hay hackers que van en contra de las compañías, hay otros que deciden hacer el bien y aliarse o cooperar con ellas por medio de estos programas de recompensas, como lo hizo Jordy.

Este caso hizo mucho ruido semanas atrás porque se supo púbicamente de él luego de que Andy Nguyen, conocido en la misma escena como TheFlow0, mostrara su progreso de Linux en PlayStation 5, logrando convertir la consola en una Steam Machine e incluso corriendo Grand Theft Auto V con trazado de rayos. De acuerdo con el Nguyen, contemplaba la posibilidad de lanzar este mod en 2027.

I ported Linux to the PS5 and turned it into a Steam Machine. Running GTA 5 Enhanced with Ray Tracing. 🤯 pic.twitter.com/aMbT0PQ1dS — Andy Nguyen (@theflow0) March 6, 2026

Pero fue entonces que Jordy reportó a Sony el exploit de hypervisor, que era crucial para llevar a cabo el port de Linux y otros proyectos de esta clase. Si Sony lo solucionaba, se complicarían las cosas, por lo que Nguyen le solicitó no reportarlo, pero Jordy lo hizo porque alguien más lo había descubierto horas después con ayuda de inteligencia artificial y también lo reportaría.

Al final, TheFlow0 desalentado por lo sucedido anunció que se alejaría de la escena del PlayStation 5 y que ya no trabajaría en Linux para la consola, lo cual desanimó a muchos que esperaban este mod y naturalmente ocasionó que la comunidad se dividiera por el reporte de este exploit.

¿Qué opinas de la recompensa que ofreció Sony por encontrar este exploit crítico? Cuéntanos en los comentarios.

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