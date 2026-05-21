La temporada más importante de anuncios es inminente y, en cuestión de días, conoceremos las sorpresas que las compañías más destacadas de la industria están preparando. PlayStation confirmó recientemente un nuevo State of Play, que promete noticias y revelaciones importantes.

Una filtración acaba de revelar uno de los posibles anuncios que la compañía hará en su próximo evento. Lo que pasa es que salió a la luz el registro de la marca Break In, que resulta especialmente llamativo ante la cercanía del State of Play.

El proyecto detrás de dicho registro aún permanece en secreto, pero los fans de PlayStation ya empezaron a especular y tienen varias teorías al respecto.

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Sony registra la marca Break In, ¿es una sorpresa del próximo State of Play?

Las filtraciones son bastante comunes en días previos a la temporada del Summer Game Fest y demás eventos de la industria. Esta mañana, se reveló un registro de marca que Sony Interactive Entertainment hizo en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos y en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.

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Ambos organismos tienen información de un misterioso proyecto llamado Break In, que fue registrado esta semana, concretamente el 20 de mayo. La marca está asociada a software, así que no hay dudas de que se trata de un videojuego.

Este tipo de registros ofrecen poca información adicional, por lo que es difícil inferir de qué se trata. Eso sí, anticipan un anuncio e, incluso, un lanzamiento que podría ser inminente.

Debido a que el State of Play se celebrará a principios de junio, la mayoría de los jugadores creen que PlayStation revelará Break In durante el evento. Por ahora, la compañía no ha dado pistas sobre la marca y sus fans no han encontrado alguna posible conexión con una de sus franquicias existentes.

El misterio detrás de la marca podría resolverse en el State of Play

Algunos jugadores piensan que se tratará de una nueva franquicia, del regreso de alguna saga popular o del cambio de nombre de un proyecto confirmado que ya vienen en camino.

Jugadores intentan descifrar el misterio de Break In

La revelación del registro de marca ha generado emoción y muchas preguntas entre los fanáticos de PlayStation. Una de las teorías más sonadas, pero también una de las menos atractivas, es que Break In hace referencia a Fairgame$.

El juego como servicio de Haven Studios sigue en el limbo luego de supuestas pruebas donde tuvo una recepción mixta. La comunidad especula que el proyecto podría cambiar de nombre a Break In, por lo que estaría presente en el State of Play.

¿El nuevo nombre de Fairgame$?

La comunidad especula que la marca también podría tratarse de una nueva franquicia que llegaría en exclusiva a PS5. Asimismo, hay teorías que aseguran que será la nueva entrega de una IP muy popular, como Uncharted.

Por último, hay quienes creen que la marca está relacionada al regreso de una franquicia clásica de PlayStation, pues la compañía quiere revivir algunas de sus IP de antaño.

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con PlayStation.

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