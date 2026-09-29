Grand Theft Auto VI llegará a las tiendas el 19 de noviembre, lo que significa que faltan menos de 2 meses para su lanzamiento. Los fanáticos están ansiosos por conocer todos los pormenores del que promete ser el juego más ambicioso de la historia, y esta semana salió a la luz mucha información oficial que nos permite dimensionar su alcance.

El portal Game Informer tuvo la oportunidad de charlar con miembros clave de Rockstar. A través de un extenso artículo, el medio compartió detalles inéditos sobre la nueva entrega de la franquicia. Es así que ya sabemos cómo funcionará el sistema meteorológico y otros aspectos que darán forma al que podría ser el mundo abierto más inmersivo de la historia.

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Grand Theft Auto VI tendrá un sistema meteorológico muy realista

Los juegos de la franquicia fueron famosos por llevar al género sandbox a nuevos límites, y parece que GTA VI no será la excepción. En el informe oficial, miembros del estudio desarrollador entraron en detalles sobre la escala del mapa.

Owen Shepherd, vicepresidente de arte en Rockstar para iluminación y renderizado, enfatizó que el equipo quiso elevar la apuesta en lo que respecta al clima, por lo que nueva entrega presentará un sistema meteorológico completamente renovado para aumentar el realismo.

El objetivo es hacer que el mundo abierto de Grand Theft Auto VI se sienta más inmersivo, pues ahora el clima será mucho más localizado y persistente. Esto permitirá que el mapa se perciba más dinámico y alcance una sensación de escala mucho mayor. Así pues, este será el primer título de la serie que presentará huracanes y tormentas tropicales.

Las nubes se desplazarán por el mapa de Leonida de una forma muy realista, lo que dará como resultado todo tipo de climas y ambientes: desde cielos despejados hasta aguaceros torrenciales. También habrá grandes ráfagas de viento y relámpagos que afectarán al mundo.

La lluvia de Grand Theft Auto VI será un elemento localizado, lo que básicamente significa que no estará presente en todo el mapa al mismo tiempo. Por ejemplo, podremos estar bajo el sol mientras a lo lejos observamos una zona de la ciudad que es azotada por una tormenta. Lo mejor es que el suelo permanecerá mojado, se formarán charcos e incluso aparecerán arcoíris en ciertas condiciones de iluminación.

Y sí, estos aspectos tendrán una repercusión en el mapa y los habitantes de las diferentes zonas. “El pelo y los escombros se arremolinarán en los tejados; las ráfagas de viento formarán ondulaciones en la superficie del agua y doblarán la hierba en los pantanos”, explico Owen Shepherd.

GTA VI tendrá un ambicioso sistema meteorológico con clima dinámico

GTA VI tendrá el mapa más grande e inmersivo de la franquicia

El sistema meteorológico de Grand Theft Auto VI parece ser muy revolucionario, pues las tormentas y otros fenómenos tendrán un impacto directo en el entorno; eso sí, Rockstar no reveló con qué frecuencia aparecerán esos eventos climáticos y si afectarán de alguna forma el desarrollo de las misiones o la trama principal.

Ese fue apenas uno de los tantos temas que se abordaron durante la conversación. En la misma charla, el estudio reafirmó que la nueva entrega tendrá un mapa 2 veces más grande que el del título de 2013. Lo mejor es que los desarrolladores también confirmaron que habrá mucho más interiores que podremos explorar libremente.

Grand Theft Auto VI también elevará la puesta en términos de fauna, pues presentará más de 170 especies de animales. Podremos encontrar más de 60 tipos de aves y más de 30 mamíferos terrestres. Esto significa que será posible toparnos con flamencos, pelícanos, caimanes, manatíes y mucho más a lo largo y ancho de Leonida.

Aaron Garbut, jefe de desarrollo, asegura que el mapa de GTA VI también será mucho más denso e interactivo, pues podremos recorrer callejones, tejados y más. Por otra parte, los habitantes presentarán alturas, niveles de musculatura y demás características únicas para hacer que cada zona se sienta especial.

Con respecto a las actividades secundarias, será posible participar en sesiones de minigolf, billar, carreras callejeras, competencias a campo traviesa y mucho más. También podremos visitar zoológicos, saltar en paracaídas, usar motos acuáticas, etcétera.

Grand Theft Auto VI presentará más de 170 tipos diferentes de animales

Pero cuéntanos, ¿te emociona el lanzamiento de esta nueva entrega? ¿Crees que estará a la altura de las altas expectativas? Déjanos leerte en la sección de comentarios.

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