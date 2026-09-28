La espera está a punto de terminar, pues Grand Theft Auto VI debutará el próximo 19 de noviembre de 2026. A medida que nos acercamos a su lanzamiento, inevitablemente los fanáticos empiezan a preguntar cuál será el siguiente gran proyecto de Rockstar Games. Hay un par de opciones, pero un posible L.A. Noire 2 ganó fuerza en las últimas horas.

Resulta que la comunidad descubrió una antigua filtración que afirma que el videojuego protagonizado por Cole Phelps tendría una secuela. Aunque es imposible verificar la autenticidad del reporte por obvias razones, la persona que compartió los primeros detalles también reveló información sobre GTA VI que, al parecer, resultó ser verdad.

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L.A. Noire tendría una secuela en 2030

Es fácil asumir que todos los esfuerzos de Rockstar Games están puestos en el inminente debut de GTA VI, que llegará a las tiendas en menos de 2 meses. Es muy probable que la atención del estudio permanezca en ese proyecto por el futuro previsible, con la meta de corregir errores y lanzar actualizaciones.

Dicho esto, también es muy factible que la compañía ya tenga sobre la mesa de planeación su siguiente gran título. Si bien la opción más obvia es Red Dead Redemption 3 o incluso una nueva entrega de la serie Grand Theft Auto, un antiguo rumor apunta a la posibilidad de que sea L.A. Noire 2.

Esta información proviene de una antigua publicación en los foros no oficiales de GTAForums y que recientemente ganó visibilidad en Reddit y otros espacios en redes sociales. Para ser más específicos, el informe data de diciembre de 2023 y se originó en 4Chan.

Si bien dicho foro es conocido por ser poco fiable, la comunidad empieza a creer que algo de la filtración es verdad. Lo que pasa es que su autor original también reveló algunos detalles sobre GTA VI que poco a poco se confirmaron o mínimo ganaron algo de credibilidad a través de anuncios y entrevistas oficiales de Rockstar Games.

Por ejemplo, la publicación de 2023 señaló que Grand Theft Auto VI iba a tener 4 personajes jugables en lugar de 2. Esto fue confirmado recientemente por Rob Nelson, jefe de Rockstar North, quien reveló que el equipo prefirió enfocar la narrativa en un dúo. La misma fuente también destacó el sistema de perfil criminal y la relación entre Jason y Lucía.

Ahora bien, ¿qué dice el rumor sobre el susodicho L.A. Noire 2? Según se informa, la supuesta secuela del videojuego de detectives podría debutar en 2030. El resto de detalles son desconocidos, pero se dice que la narrativa se enfocará en uno de los criminales más infames de la historia: el Asesino del Zodiaco, cuyos delitos jamás se esclarecieron.

Finalmente, el autor del rumor original afirmó que Rockstar Games intentará crear un juego con los mejores gráficos posibles, y que llevará su tecnología de escaneado de rostros al siguiente nivel. Recordemos que la entrega original se caracterizó por presentar animaciones faciales muy realistas.

La supuesta nueva entrega de LA Noire debutará en 2030

¿L.A. Noire podría tener una secuela?

Pensar en un lanzamiento para 2030 es demasiado optimista, pues hubo una diferencia de 6 años entre GTA V y Red Dead Redemption 2, y una brecha de 8 años entre RDR2 y el próximo Grand Theft Auto VI. Así pues, es difícil imaginar que la secuela del videojuego de detectives debute a principios de la próxima década.

Por supuesto, también es imposible saber si Rockstar Games realmente trabaja en una secuela del título de 2011. Take-Two Interactive aún no revela cuál es el siguiente paso a seguir después de GTA VI, aunque su director ejecutivo, Strauss Zelnick, ya dejó caer la posibilidad de crear una nueva entrega de la franquicia.

“En términos generales, consideramos hacer algo en el futuro con toda nuestras IP. No hay algo que anunciar específicamente sobre L.A. Noire, y si lo hubiera, sería Rockstar quien lo revelaría, no yo. En cualquier caso, con respecto a nuestras IP clásicas, los equipos siempre analizan lo que tenemos y siempre pensamos en ello”, dijo el jefe de Take-Two en abril de 2026.

Hay otra pista que aumenta las posibilidades de que una secuela esté en desarrollo. Por si lo olvidaron, Take-Two Interactive y Rockstar adquirieron en 2025 a Video Games Deluxe, el estudio fundado por Brendan McNamara. Él fue el director creativo de Team Bondi, equipo responsable de la entrega original de L.A. Noire.

Video Games Deluxe se convirtió en Rockstar Australia, y podría ser el estudio responsable de la rumoreada secuela de LA Noire

Pero cuéntanos, ¿te gustaría ver una secuela? Déjanos leerte en los comentarios.

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