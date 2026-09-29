Luego de una espera de muchos años, XBOX por fin tiene un logro equivalente al trofeo Platino de PlayStation. Esta mañana, la división de juegos de Microsoft acabó con las especulaciones y presentó oficialmente su logro Mítico tras varias filtraciones.

Por medio de XBOX Wire, la compañía explicó cómo funcionará esta recompensa que ya está disponible para algunos jugadores. Esta ansiada recompensa llegó junto con otras novedades interesantes para el sistema de logros, que permitirá a los usuarios de XBOX celebrar su historia como jugadores.

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El logro Mítico de XBOX debutó hoy para algunos jugadores, ¿cómo funcionará?

El logro Mítico de XBOX es precisamente lo que los jugadores estaban esperando, pues funciona de la misma forma que el trofeo Platino de PlayStation. Esto significa que, para desbloquearlo, es necesario desbloquear todos los logros de un juego para completarlo al 100%.

Los jugadores sólo deberán completar los logros del juego base para desbloquear la recompensa máxima. Así que los logros que se añadan posteriormente a un título, mediante DLC o actualizaciones, no serán necesarios para alcanzar el nivel Mítico. Una vez desbloqueado, el logro es permanente, así que no se anulará aunque el juego en cuestión reciba novedades que extiendan su lista de objetivos por cumplir.

Tal como las filtraciones señalaron, el logro Mítico es retroactivo. Esto significa que los jugadores conseguirán automáticamente esta distinción en los juegos que ya completaron al 100%. La sorpresa es que esto no sólo aplicará a los juegos de XBOX Series X|S y XBOX One, sino también a los de XBOX 360.

Al obtenerlo, los jugadores verán una animación especial y escucharán un sonido muy particular que, sin duda, los llenará de orgullo por su paciencia y dedicación.

Esta novedad tan solicitada estará disponible a partir de hoy, pero sólo para los miembros del programa XBOX Insiders, quienes ya pueden dar un vistazo previo a los logros Míticos. Tal como imaginas, esta recompensa llegará posteriormente a toda la comunidad, pero aún no hay una fecha confirmada.

Así lucirá el esperado logro Mítico de XBOX

“A partir de hoy, los miembros de XBOX Insiders podrán echar un vistazo anticipado a los Logros Míticos, una nueva forma de celebrar los juegos que has completado y los hitos que has conseguido por el camino”, escribió la compañía. “Tanto si has pasado años intentando conseguir todos los logros como si simplemente estás orgulloso de los juegos que has terminado, los logros Míticos reconocen algunos de los mayores éxitos de tu historia en XBOX”.

¿Qué otras novedades recibirá el sistema de logros de XBOX?

XBOX prepara otras sorpresas para hacer aún más atractivo su sistema de logros. Con la próxima actualización de sus consolas, los jugadores podrán acceder a una nueva pestaña para ver sus logros, su gamerscore y sus insignias Míticas que se destacarán con un marco heroico.

También podrán visitar las pestañas de Juego de sus amigos para ver sus logros y descubrir aquellos juegos que ya completaron al 100%. Por si fuera poco, se añadirá una nueva barra de progreso para que los jugadores sepan en todo momento cuánto les falta para obtener un logro Mítico.

Los logros que se añadan a un juego después de su lanzamiento aparecerán en dicha sección, pero estarán etiquetados como “complemento”. De esta forma, los usuarios sabrán que no es necesario obtenerlos para desbloquear el logro Mítico de un juego.

Los jugadores de XBOX podrán medir la progresión de sus logros de forma más fácil y exacta

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