Rockstar Games tiene el enorme desafío de lanzar GTA VI y cumplir las expectativas de sus jugadores este año, pero también tiene otro pendiente que debe atender urgentemente: las acusaciones del Sindicato Independiente de Trabajadores de Gran Bretaña (IWGB).

El estudio está en la mira de las autoridades luego de despedir a casi 40 empleados que trabajaban en su nuevo juego y ser acusado de supuestas prácticas antisindicales. Rockstar negó los señalamientos y explicó que los despidos estaban justificados, pues algunos de sus trabajadores estaban filtrando detalles de GTA VI.

Las aclaraciones no fueron suficientes para las autoridades, pues un tribunal laboral falló en contra de Rockstar y ahora es posible que representantes del estudios deban pisar la corte para resolver este escándalo laboral.

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Tribunal le da la espalda a Rockstar Games y sindicatos celebran

Luego de que las acusaciones se hicieran públicas, el equipo de abogados de Rockstar Games puso manos a la obra para evitar que el problema escalara. Para ello, pidieron a las autoridades eliminar ciertas acusaciones en su contra. Concretamente, las relacionadas con la supuesta existencia de listas negras, donde el estudio incluiría a miembros de sindicatos y activistas para gestionar sus contrataciones.

Esta semana, un tribunal labora rechazó su petición, lo que implica que todos los señalamientos por prácticas antisindicales podrían utilizarse en su contra en un próximo juicio, que iniciará en las primeras semanas de septiembre.

El sindicato IWGB y algunos de los trabajadores despedidos celebraron la decisión de las autoridades. Ellie Dunstan, una de las afectadas, aseguró que seguirán luchando por sus derechos, con la esperanza de que todo lo relacionado con los despidos se esclarezca públicamente.

“Rockstar pensó que podía controlar la narrativa. Se equivocaron, y esperamos demostrarlo. Nuestro caso ahora será escuchado en su totalidad y sometido a la prueba que corresponde”, declaró la extrabajadora del estudio. “El mundo podrá ver por sí mismo las pruebas de lo que sucedió en octubre pasado. Amamos nuestro trabajo en Rockstar. Perder nuestra pasión, a nuestros compañeros y nuestros ingresos en un abrir y cerrar de ojos fue devastador”.

Rockstar Games sigue en la mira de las autoridades y muchos temen que eso afecte a GTA VI

Spring McParlin-Jones, encargada del área de videojuegos en IWGB, también festejó el fallo de las autoridades, pues considera que es un “duro golpe a los intentos de Rockstar de evitar el escrutinio de sus acciones”. Considera que los tribunales deben dejar de ignorar las acciones del estudio en contra de sus trabajadores.

“Rockstar ha intentado eludir su responsabilidad, negándoles a los trabajadores una audiencia justa, negándose a responder a las solicitudes básicas de pruebas y ahora intentando limitar el escrutinio de las acusaciones presentadas contra ellos”, agregó la directiva.

¿La batalla legal afectará el lanzamiento de GTA VI?

Las audiencias entre Rockstar Games y los trabajadores representados por IWGB se llevarán a cabo del 10 de septiembre al 15 de octubre. La gran duda que queda en el aire es si este conflicto legal afectará de alguna forma a GTA VI ya que, después de todo, algunos de los implicados son exdesarrolladores del título.

La compañía ha garantizado en varias ocasiones que no habrá más retrasos y que el juego debutará el próximo 19 de noviembre. Por otro lado, no hubo un impacto real en su desarrollo, a pesar de los despidos. Así que la llegada del juego a finales del año parece más que garantizada.

Muchos temen que la presión de las autoridades y los sindicatos se convierta en un boicot que afecte al juego una vez que esté disponible. Pese a ello, los pronósticos para su estreno son muy positivos, incluso con un escándalo de este tipo a sus espaldas.

Fans especulan con un posible boicot al juego durante su esteno

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