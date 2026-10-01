Dragon Ball y One Piece son los pilares de los animes de acción y aventura, pero en años recientes también debutaron obras muy populares que ya garantizaron su lugar en la historia. Una de ellas es Jujutsu Kaisen, que logró crear una gran fanaticada gracias a su manga y adaptación animada. Y sí, pronto habría noticias emocionantes sobre la franquicia.

Los fanáticos están ansiosos por conocer cuándo se estrenará la Temporada 4 del anime producido por MAPPA, además de que existe mucha emoción por saber más detalles sobre el próximo proyecto del mangaka Gege Akutami. En ese sentido, podríamos estar a pocos meses de conocer el futuro de la franquicia.

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Jujutsu Kaisen anunciaría la fecha de estreno de la cuarta temporada en la Jump Festa 27

La serie animada que sigue las desventuras de Yuji Itadori, Satoru Gojo y Megumi Fushiguro estrenó su tercera temporada a principios de 2026, la cual adaptó la primera parte del arco de The Culling Game. Debido a su inmensa popularidad, poco después se confirmó que más episodios ya se encuentran en producción.

La Temporada 4 de Jujutsu Kaisen, titulada oficialmente como The Culling Game Part 2, aún no tiene fecha de lanzamiento oficial para Japón ni Occidente, y los fanáticos se preguntan cuándo se retomará el anime. Por suerte, noticias al respecto podrían estar muy cerca.

Hace un par de días, Shueisha, la editorial detrás de la famosa revista Weekly Shonen Jump, compartió los primeros detalles sobe la Jump Festa 27, la más reciente edición de la feria anual en la que se revelan novedades sobre las obras más populares que conforman el catálogo de la compañía.

La convención se celebrará del 19 al 20 de diciembre de 2026 en el Makuhari Messe International Exhibition Halls, en la prefectura de Chiba en Japón. Aunque los horarios y más información sobre cada uno de los paneles se anunciarán poco antes de la realización del evento, ya se dio a conocer la programación general.

Jump Festa 27 se divide en 3 categorías, cada una más importante que la anterior. La primera es la Jump Station, que suele presentar obras menos populares o que aún no tienen bases de fans muy consolidadas. La segunda es el Jump Studio, que incluye series de nivel medio o de franquicias que sólo realizarán anuncios menores.

Lo más emocionante es que Shueisha ya confirmó que Jujutsu Kaisen será uno de los grandes protagonistas de la convención, pues estará en el Super Stage, el escenario más importante del evento junto a My Hero Academia, Naruto, Demon Slayer, One Piece y otras series famosas.

Anteriormente, la franquicia creada por Gege Akutami utilizó su espacio en la Jump Festa para compartir noticias importantes sobre su futuro. En la edición de 2025, se mostró el primer teaser del arco de The Culling Game. Por su parte, en 2026 se compartió un nuevo adelanto y más información sobre la tercera temporada del show animado.

Si bien ese patrón no garantiza que Jujutsu Kaisen reaparecerá este año con noticias ni información adicional sobre el futuro del anime, ciertamente hay que permanecer atentos.

Jujutsu Kaisen compartirá noticias sobre su futuro en la Jump Festa 27

Gege Akutami podría anunciar su próximo proyecto en el Jump Fest 27

Aunque la atención del público estará puesta en la Temporada 4 de la adaptación animada de Jujutsu Kaisen, un gran parte de los fanáticos también esperan que el mangaka Gege Akutami comparta más información sobre su siguiente gran proyecto como escritor e ilustrador.

A pesar de su gran popularidad, el manga llegó a su conclusión en 2024 con 271 capítulos, lo que dio un total de 30 volúmenes. Su autor se mantuvo cerca de la franquicia, pues junto a Yuji Iwasaki lanzó una secuela titulada Jujutsu Kaisen Modulo, que se sitúa 68 años después de los eventos de la historia original.

Este spin-off comenzó su publicación en 2025, y concluyó en marzo de 2026. Los fanáticos creen que Gege Akutami revelará su siguiente proyecto en la Jump Festa 27, aunque se desconoce si estará relacionado con la franquicia. Es probable que así sea debido a la gran popularidad que aún conserva la serie.

Ciertamente, a la Weekly Shonen Jump le vendría bien un gran éxito. Por primera vez en décadas, la revista cayó por debajo del millón de ejemplares vendidos durante este verano, por lo que el nuevo trabajo del mangaka detrás de Jujutsu Kaisen podría ser justo lo que necesita para remontar.

Gege Akutami podría compartir los primeros detalles de su nuevo manga en la Jump Festa 27

Pero cuéntanos, ¿crees que habrá noticias del anime en la Jump Festa 27? Déjanos leerte en los comentarios.

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