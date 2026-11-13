LO QUE DEBES SABER:

Asha Sharma, responsable de Xbox, destacó las características únicas de Xbox en el momento de su lanzamiento, como el disco duro integrado y el puerto Ethernet, lo que la situaba como una consola tecnológicamente avanzada para su época

Sharma afirmó erróneamente que Xbox fue pionera en los mandos con doble palanca analógica, a pesar de que Sony y Nintendo habían lanzado controladores similares años antes

A pesar de estas prestaciones, Xbox nunca ha superado a Sony o Nintendo en ventas de consolas; la Xbox 360 fue la que más se acercó, al lograr conquistar el mercado norteamericano

Actualmente, Xbox no revela sus cifras de ventas, lo que refleja un desempeño comercial complicado en comparación con sus competidores

La industria del videojuego ha evolucionado a lo largo de las varias décadas desde que se llevaron a cabo los primeros intentos de entretener con la electrónica. Hay una larga lista de pioneros que han definido la manera como es el gaming moderno. Desde luego, en ella están Nintendo, PlayStation y XBOX, pero la jefa de esta última adjudica a su compañía el pionerismo de un elemento del control moderno, cuando era ya era algo común para ambas compañías japonesas.

A pocos días del 25.º aniversario de XBOX, la líder de la marca, Asha Sharma, hizo público el mensaje conmemorativo que envió a cada uno de los miembros de la compañía. En él hace un rápido recorrido de como Microsoft ha aportado a la industria del videojuego desde Microsoft Adventure.

Naturalmente, la directiva aprovechó para enaltecer los primeros intentos la compañía ya como XBOX y le echó flores a la primera consola, pero para ello recurrió a echarle tierra a sus competidores directos, PlayStation y Nintendo.

“Se lanzó con disco duro —en una época en la que la competencia exigía a los jugadores comprar tarjetas de memoria por separado— y un puerto Ethernet, cuando 9 de cada 10 hogares aún utilizaban conexión a Internet por línea conmutada”, mencionó Sharma.

El Xbox original fue una consola de vanguardia (imagen: Microsoft)

¿XBOX fue pionero de los controles con doble palanca analógica?

Lo que llamó la atención es que lo hizo con datos incorrectos. Aunque el Xbox original contara “con más del doble de potencia de procesamiento” que el PlayStation 2 y el Nintendo GameCube, justo como lo aseguró Sharma, se pone en duda que XBOX fuera “pionera de los controles con palanca analógica dual”.

Para cuando Microsoft lanzó su primera consola XBOX con su primer control con palancas analógicas (noviembre de 2021), Sony ya había ofrecido 4 iteraciones del mandos de este tipo: el PlayStation Analog Joystick (1996), el DualAnalog (1997), el DualShock (1997) y el DualShock 2. Si bien los primeros 3 se vendían por separado, el PlayStation 2 ya incluía el DualShock 2 (2000) en el paquete, que debutó en marzo del 2000. Nintendo GameCube hizo lo propio con su control poco antes del lanzamiento del Xbox, en septiembre de 2001.

Ofrecer esta característica casi 4 años después de que apareciera el primer ejemplar está lejos de ser considerado pionerismo, sobre todo en materia de tecnología.

Los controles con palanca analógica dual preceden al Duke de Xbox

XBOX ha batallado para superar a PlayStation y Nintendo en sus 25 años

Desafortunadamente, los avances en hardware no se tradujeron en dominio en ventas para Microsoft, ya que en ninguna generación de consolas pudo superar a Sony o Nintendo en número de sistemas vendidos. El mejor intento fue con Xbox 360, que logró arrebatarle el mercado norteamericano a su rival directo, el PlayStation 3.

Aunque actualmente ofrece la consola más poderosa, XBOX ha tenido un desempeño tan malo que ha dejado de dar información sobre consolas vendidas. Se espera que Project Helix sea también más poderoso que el PlayStation 6, pero también más caro; el tiempo dirá si tiene un mejor destino que el Xbox Series X.

Hasta Nintendo lanzó controles con palancas analógicas duales antes que Xbox (imagen: Nintendo)

¿Qué opinas del mensaje de Asha Sharma?, ¿qué fue lo que amaste del Xbox original? Cuéntanos en los comentarios.

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