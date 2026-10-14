Los shooters son uno de los géneros más populares de los videojuegos, pero no todas las propuestas logran sobresalir antes gigantes como Call of Duty y Battlefield. Hace años, un estudio independiente se inspiró en una olvidada franquicia de PlayStation para crear el FPS de sus sueños, pero tuvo que abandonar su proyecto repentinamente.

El juego en cuestión desapareció de Steam en 2023 y parecía que su destino era permanecer en el olvido. Sin embargo, esta semana regresó por sorpresa en busca de una nueva oportunidad. Lo mejor de todo es que sus creadores ahora lo ofrecen gratis, con la esperanza de que más jugadores le den una oportunidad.

Video relacionado: El nuevo orden mundial del gaming: el mapa cambió por completo

Shooter inspirado en SOCOM está disponible gratis en Steam

En mayo de 2015, SOF Studios lanzó su shooter con un plan en mente: recuperar las viejas glorias de SOCOM, una franquicia táctica de PlayStation que lleva bastantes años en el olvido. El resultado fue H-Hour: World’s Elite, título que tuvo una recepción mixta por parte de los jugadores de PC.

A pesar de que recibió múltiples novedades y mejoras, la comunidad de Steam no quedó satisfecha con H-Hour: World’s Elite, así que el shooter recibió críticas variadas en la plataforma de Valve. En 2023, el juego desapareció repentinamente en Steam y pasó a mejor vida; sin embargo, revivió esta semana.

Por medio de un comunicado, SOF Studios anunció que H-Hour: World’s Elite está de regreso en busca de una nueva oportunidad. Explicó que recibieron una propuesta para revivirlo y decidieron aceptarla. Para este relanzamiento, hicieron un ajuste a su modelo de negocios y ahora ofrecen el shooter sin costo.

Esto debido a que el soporte para H-Hour: World’s Elite ahora está a cargo exclusivamente de la comunidad, así que ellos no lanzarán ninguna actualización ni novedad para el shooter.

“El soporte de H-Hour está a cargo de la pequeña comunidad que juega todas las noches. Actualmente tenemos 4 servidores de juego dedicados en funcionamiento y ¡suficiente ancho de banda para llenarlos! ¡Únete!“, explicó el estudio.

Si quieres darle una oportunidad a H-Hour: World’s Elite y conocer su propuesta, basta con que visites su página en Steam y des clic en el botón “Jugar”. De esta forma, el shooter inspirado en SOCOM se sumará a tu librería de forma gratuita y para siempre.

H-Hour: World’s Elite regresó a Steam y está disponible gratis

¿Qué ofrece H-Hour: World’s Elite?

H-Hour: World’s Elite recupera la esencia de SOCOM, así que es un shooter táctico multijugador con temática militar. Ofrece 6 mapas y un DLC gratuito con zonas de combate creadas por la comunidad. Ofrece 6 modos de juego diferentes: Eliminación, Demolición, Brecha, Sabotaje, Supresión y Extracción de Rehenes, con partidas de hasta 16 jugadores.

La cooperación es muy importante para ganar, pues aspectos como la estrategia y coordinación son fundamentales para acabar con los rivales. Es posible personalizar a los personajes con diversos tipos de camuflajes y combatir en tercera persona con un gran arsenal.

H-Hour: World’s Elite incluye un chat de voz y texto, un modo espectador para observar a los aliados una vez que perdamos la partida, un sistema de clasificación y premios al jugador más valioso de la partida. Asimismo, tiene servidores dedicados y un sistema antitrampas.

El shooter táctico militar recupera lo mejor de SOCOM

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con Steam.

Video relacionado: DLSS 5.... se ve horrible: la tecnología que arruinará tus juegos está aquí