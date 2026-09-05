Cada vez es más difícil ser jugador de día 1 debido al aumento en el precio de los videojuegos. Sin embargo, en el caso de los más exitosos siempre hay promociones o dinámicas que no requieren más que un golpe de suerte.

Justo eso es lo que sucede desde hoy con el lanzamiento de uno de los títulos más esperados cuyo debut se celebra en grande y con muchas copias gratis para los fans.

¿Quieres saber de qué se trata? Te contamos a continuación.

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Así puedes obtener una copia de NBA 2K27 gratis

Hoy es el día de NBA 2K, prácticamente cada 4 de septiembre se celebra el lanzamiento de la entrega anual de la franquicia de videojuegos de básquetbol más exitosa en la historia.

Para darte una idea, se trata de una de las IP que generan más dinero en el gaming y cuyas preventas siempre están en los primeros lugares e incluso con las ediciones más caras.

Hoy debutó NBA 2K27 y tanto 2K Sports como la NBA lo celebran en grande con copias gratis para que los fans no se queden fuera de la duela.

Para obtener tu copia gratis de NBA 2K27, debes seguir la cuenta oficial del juego en X. Cada determinado tiempo, se publican códigos para canjear el juego en consolas. En este caso, es cuestión de tener acceso a la lista de inmediato e ingresar el código en la PlayStation Store o en la XBOX Store.

NBA 2K27 Xbox Series X|S Game Codes 🔥



First 15 people to redeem this in the PlayStation Store will get a Deluxe Edition copy of NBA 2K27!



See here for rules and eligible countries and/or territories: https://t.co/txpa6mTKQC pic.twitter.com/nVGXPOMGyN — NBA 2K (@NBA2K) September 4, 2026

Los equipos de la NBA también regalan copias con dinámicas y sorteos

Por otra parte, el lanzamiento de NBA 2K27 también se celebra en grande con los equipos de la NBA, pues algunos de ellos ofrecen copias gratis para los fans.

Equipos como los Chicago Bulls y los Denver Nuggets piden a los jugadores que compartan sus publicaciones y en el apartado de respuestas indiquen la consola en la que desean canjear el juego.

Pick your favorite Bulls cover 🔥



And we've got some 2K codes to give out! RT + reply with your console preference to enter to win 🎮 pic.twitter.com/cPo0au593c — Chicago Bulls (@chicagobulls) September 4, 2026

Nuggets ratings over the years 🎮



Drop your console & favorite 2k for a chance to win a @nba2k code



Terms and conditions: https://t.co/xiHeG6yfH5 pic.twitter.com/kCEW3aq4TD — Denver Nuggets (@nuggets) September 4, 2026

ENTÉRATE: Arranca la acción en NBA 2K27 con la Temporada 1. ¿Cuáles son las nuevas recompensas, eventos y contenido?

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