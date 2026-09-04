Grand Theft Auto VI es irreverente, grosero y políticamente incorrecto, tal como cabía esperar de la nueva entrega de una de las franquicias más controvertidas de la historia. El lanzamiento oficial está a la vuelta de la esquina, y un sector de la comunidad teme que los desarrolladores apliquen censura para eliminar el contenido potencialmente ofensivo.

Tendremos que ser pacientes y esperar hasta el lanzamiento oficial en noviembre para conocer si Rockstar Games realmente su autorreguló para evitar posibles controversias. Lo cierto, al menos por ahora, es que la compañía ya modificó el más reciente avance del juego y desató la polémica en un sector de la comunidad.

Video relacionado: Rockstar Games oculta la verdad sobre GTA 6 y sus desarrolladores

Rockstar censura el trailer 3 de Grand Theft Auto VI

Tal como se prometió, a finales de agosto se publicó un avance extendido de 26 minutos que permitió ver por primera vez gameplay real de GTA VI. El adelanto también ofreció un primer vistazo al mapa abierto, las actividades opcionales y los personajes secundarios que acompañarán a Lucía y Jason en la campaña narrativa.

El trailer deja bastante claro que la nueva entrega mantiene el tono irreverente que caracteriza a la franquicia, pues muestra armas, bailarinas, sustancias ilícitas y violencia; sin embargo, los fanáticos de un país empezaron a notar que el avance original se eliminó de redes sociales y fue reemplazado por una versión censurada.

Esta semana, el usuario BDF de GTAForums compartió un hallazgo que dio mucho de qué hablar. Resulta que Rockstar Games removió el avance extendido y, en su lugar, publicó un corte que incluye imágenes borrosas de algunas escenas para ocultar elementos potencialmente controvertidos, como bailes y cigarrillos.

La censura se encuentra presente en el trailer que se publicó en Bilibili, la popular plataforma de videos de China. La nueva versión sigue disponible, y al dar un vistazo rápido podemos ver que Take-Two Interactive decidió censurar ciertas secuencias del adelanto.

Por ejemplo, en el momento en el que Jason camina por una discoteca aparece una mancha borrosa que impide ver a los NPC bailar al ritmo de la música. Inmediatamente después, también se censuró el atuendo de Lucía y una escena en la que los protagonistas están en la playa.

Los trajes de baño, el tabaquismo, los bailes y algunas representaciones de violencia fueron los elementos principales que los desarrolladores decidieron ocultar con un efecto de difuminado. Lo curioso es que el avance de Grand Theft Auto VI se publicó inicialmente sin ningún tipo de cambio en Bilibili, pero dicha versión se eliminó alrededor del 31 de agosto.

Se desconoce por qué Rockstar Games reemplazó el adelanto, y por qué tardó varios días para efectuar el cambio. Según BDF, la compañía empezó a emitir reclamos por derechos de autor en contra de cualquiera que comparta el trailer original sin censura en la plataforma china de videos.

Trailer de GTA VI fue censurado en China

En efecto, la censura únicamente está presente en China. El hallazgo dividió las opiniones de los fanáticos y desató la polémica por obvias razones. Algunos opinan que los cambios pretenden evitar que los jugadores jóvenes tengan fácil acceso al material más controvertido, mientras que otros consideran que Rockstar y Take-Two fueron prejuiciosos porque creen que el país asiático “es de mente cerrada y retrógrada”.

GTA VI sería prohibido en varios países

Al momento de la publicación de esta nota, los desarrolladores guardan silencio sobre la polémica. Si bien muchos fanáticos están molestos por la obvia y ridícula censura, se desconoce si Grand Theft Auto VI tendrá algún tipo de contenido eliminado o modificado en China o cualquier otro país cuando debute en noviembre de 2026.

Al menos, los jugadores chinos tienen el consuelo de saber que la nueva entrega sí estará disponible en aquella región. Eso es mucho más de lo que pueden decir los fanáticos de Medio Oriente y otros territorios. Según un reporte, el título estaría prohibido en Qatar, Kuwait, Baréin, Líbano, Taiwán y la Federación Rusa.

Curiosamente, China también aparecía en la lista; sin embargo, el hecho de que Rockstar Games tenga una cuenta oficial en Bilibili y compartiera una versión del trailer con subtítulos parece confirmar que GTA VI sí llegará a dicho país.

A pesar de la polémica y el enfado de algunos fanáticos, Grand Theft Auto VI se perfila para ser un enorme éxito comercial. Los informes iniciales señalan que su preventa oficial fue un éxito en PS5 y XBOX. Además, reportes indican que el número de pedidos anticipados y las ventas de las consolas aumentaron tras el estreno del último avance.

Según informes, Grand Theft Auto VI estaría prohibido en múltiples países

Pero cuéntanos, ¿crees que el juego podría sufrir más censura en otros países? Déjanos leerte en los comentarios.

Sigue este enlace para leer más noticias relacionadas con GTA VI.

Video relacionado: La gran expectativa por GTA VI

Fuente