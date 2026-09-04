El ocaso del formato físico en ls videojuegos podría no ser tan desastroso, al menos no en los próximos años. Si bien Sony fijó 2028 como el año en que no se producirán más copias físicas para sus consolas PlayStation, esto no significa que los juegos que saldrán antes queden en el desamparo.

Un nuevo reporte aclaró un malentendido relacionado con porcentajes de producción de discos en la fábrica de la compañía en Thalgau, Austria y reafirma el compromiso de la empresa para tomar pedidos de copias físicas de aquellos juegos que se lancen antes de 2028.

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Directivo de Sony aclara malentendido catastrófico relacionado con el fin del formato físico en los videojuegos

Un reporte de Brian Crecente de Game aclaró una cifra muy importante en relación con la producción de discos por parte de Sony.

Originalmente, se informó en julio pasado que la producción de su fábrica de Thalgau, Austria, Sony Digital Audio Disc Corporation (Sony DADC) caería 90% en la fabricación de CD, DVD, Blu-ray y otros formatos ópticos.

Sin embargo, esto se trató de un error de interpretación y mediante un comunicado el jefe de la fábrica, Dietmar Tanzer, aclaró lo sucedido:

“Para aclarar y evitar cualquier información engañosa: en ese comunicado, Dietmar Tanzer anticipó una caída total del volumen de productos de 10%, no una caída al 10%”.

Esto significa que la producción de formatos ópticos solo se reducirá en 10% y la fábrica operará al 90% de su capacidad.

La planta de Sony DADC en Thalgau

La fábrica de Sony tomará pedidos para copias físicas de PlayStation después de 2028, pero hay un detalle

Posteriormente, el portavoz de Sony DADC declaró que la compañía japonesa mantiene su postura de no producir más copias físicas de videojuegos que se lancen a partir de enero de 2028.

En este caso, la realidad será diferente para los videojuegos que conocemos en la actualidad, pues el representante de la fábrica de Thalgau aseguró que habrá más pedidos y producción de discos para PlayStation después de esa fecha.

En ese sentido, los editores que hoy tienen videojuegos en el mercado y que lanzarán otros en 2027, podrán pedir más copias físicas a la planta de Sony DADC después de enero de 2028 y su abasto será garantizado.

De esta forma, vendrá un periodo de transición hacia lo digital, pero el corte no será radical.

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