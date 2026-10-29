Los usuarios de Switch 2 han tenido un excelente año lleno de grandes títulos y varios exclusivos que reafirman el talento de Nintendo para hacer videojuegos. Desafortunadamente, uno de los lanzamientos más esperados para la consola híbrida sufrió un retraso y no llegará en 2026 tal como estaba planeado.

Cientos de jugadores han esperado pacientemente la llegada de dicho juego, pues sus desarrolladores han demostrado su capacidad para crear algo único en infinidad de veces. Ahora, sus fans tendrán que esperar unos cuantos meses más para poder disfrutarlo, pues se requiere tiempo adicional para mejorar algunas de sus mecánicas clave.

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Esperado exclusivo para Nintendo Switch 2 se retrasa y llegará hasta 2027

Switch 2 se mantiene como una de las consolas más populares de la industria gracias a su atractivo catálogo de juegos. Nintendo y sus socios han sabido mantener el sistema híbrido en la cima grandes a lanzamientos de renombre y exclusivos que justifican de sobra adquirir el sistema, incluso cuando los precios en la industria son cada vez menos accesibles.

Desafortunadamente para sus usuarios, un llamativo y esperado exclusivo tardará más de los planeado en llegar a la consola. Muchos lo esperaban para la recta final de 2026, pero los planes cambiaron y ahora llegará hasta 2027. Nos referimos a The Duskbloods, el nuevo título de FromSoftware.

El estudio de Hidetaka Miyazaki quería lanzar su título multijugador en algún momento de este año, pero será imposible luego de que encontraran aspectos que pueden mejorar antes de que llegue a las manos de los jugadores.

Por medio de un comunicado, FromSoftware informó a los usuarios de Switch 2 su decisión de retrasar The Duskbloods y lanzarlo en algún momento de 2027. El prestigioso estudio confirmó que el desarrollo del título está casi completo, pero que hay áreas de oportunidad para pulirlo y entregar una mejor experiencia.

“Aunque el desarrollo de The Duskbloods se encuentra en la etapa final de ajustes, hemos tomado la decisión de mover la ventana de lanzamiento a 2027. Nos disculpamos con los jugadores que han estado esperando amablemente el lanzamiento de este título y les agradecemos su paciencia y apoyo”.

La decisión de FromSoftware tiene mucho sentido, pues a 2026 concluirá en un par de meses y, además, noviembre ya tiene pesos pesados como el remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, título que será el broche de oro para un excelente año lleno de juegos para Switch 2.

The Duskbloods, lo nuevo de FromSoftware para Switch 2, se retrasa hasta 2027

¿Por qué The Duskbloods tardará más en llegar a Switch 2?

Algunos jugadores ya tuvieron la suerte de probar el nuevo título de FromSoftware, pues en agosto se realizaron sus primeras pruebas. A pesar de que hubo algunos problemas con sus servidores, la Beta fue un éxito y sorprendió a los desarrolladores por la demanda. Esto debido a que superó a la prueba de ELDEN RING: NIGHTREIGN, otro de sus recientes juegos.

Luego de superar los problemas iniciales de la prueba y analizar sus resultados, FromSoftware llegó a la conclusión que puede mejorar diversos aspectos de The Duskbloods, como mecánicas clave de combate, el lado estratégico del título y más.

“Durante la prueba de red, observamos un gran interés en los conceptos clave del juego, como el combate, la profundidad estratégica y la capacidad de expresión del jugador. Para mejorar aún más estos aspectos, hemos decidido posponer el lanzamiento, lo que nos permitirá realizar los ajustes finales a las reglas del título y al equilibrio del mismo.”

FromSoftware quiere que The Duskbloods debute en un estado más pulido

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