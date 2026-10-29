La escena jailbreak de PlayStation 5 avanzó a pasos agigantados en meses recientes, luego de que Sony hiciera enfurecer a los jugadores con el fin del formato físico y otras decisiones que la comunidad considera anticonsumidor. Esto no sólo dio pie a la liberación de la consolas, sino también al surgimiento de diversos emuladores de PS5 para PC.

Sin embargo, algunos hackers han aprovechado este fenómeno para intentar estafar a los jugadores y robarle su información privada mediante malware. De acuerdo con un reporte de NordVPN, en Internet circulan varios emuladores falsos de PS5 que están infestados con software malicioso que representa un peligro para los jugadores.

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Emuladores falsos de PS5 ponen en riesgo a los jugadores

Sony está actualmente entre la espada y la pared, pues combate a marchas forzadas el jailbreak de su consola y, a la vez, sigue recibiendo duras críticas debido al fin del formato físico. Ahora, la compañía japonesa también tiene que lidiar con la emulación de PS5 en PC, que avanzó rápidamente en meses recientes gracias al enojo de los jugadores y el auge de la inteligencia artificial.

Luego de hacer una investigación al respecto, NordVPN hizo una advertencia importante a las personas que experimentan actualmente con la emulación de PS5, pues descubrió que algunos estafadores están haciendo de las suyas y quieren aprovechar el interés que hay para perjudicar a los jugadores.

De acuerdo con los detalles, en sitios como GitHub se pueden encontrar varios emuladores falsos de PS5. El problema es que están infectados con malware, un software malicioso que roba la información de las personas sin que lo noten.

Los hackers disfrazan sus programas como si fueran uno de los emuladores existentes de la consola. Su truco está en hacerles creer a los jugadores que están descargando un proyecto creado por la comunidad, cuando en realidad sólo tienen una bomba de tiempo en sus manos.

NordVPN asegura que hay varios repositorios de GitHub que son peligrosos para los entusiastas de la emulación. Marijus Briedis, director de tecnología de la empresa, explicó que los jugadores deben estar alertas, pues el malware es indetectable actualmente para la mayoría de antivirus.

“Los aficionados a la emulación son un objetivo perfecto. Están acostumbrados a descargar software experimental de GitHub y a ejecutar archivos sin firmar, así que nada en esto les resulta sospechoso, Pero esto no es un emulador. Roba tus datos, se oculta de tu antivirus y borra sus huellas antes de que te des cuenta de que algo anda mal”, explicó el directivo.

Diversos emuladores de PS5 están infectados con malware para robar la información de los jugadores

NordVPN alerta sobre las estafas con los emuladores

La compañía, proveedora de servicios de red privada virtual, explicó cómo funciona el engaño de los estafadores. Una vez que los usuarios descargan el emulador infectado con malware, el software malicioso evita las protecciones de Microsoft Defender y demás antivirus, por lo que es muy difícil de detectar.

El falso emulador de PS5 instala sin el permiso del usuario un archivo ejecutable que recopila contraseñas y datos sensibles, que posteriormente los atacantes usan para cometer fraudes en nombre de los afectados. El problema no acaba ahí, pues el software ejecuta scripts que eliminan sus propios archivos.

De esta forma, los jugadores que infectan su PC ni siquiera se enteran que estuvieron en peligro y que sus datos ya están en manos de un tercero que no dudará en usarlos a su favor.

Jugadores pueden exponer su información privada al intentar emular el PS5

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