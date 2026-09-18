Media Molecule es uno de los estudios olvidados por PlayStation. Hace más de 15 años, parecía que habían dado identidad a la marca con Sackboy y LittleBigPlanet, pero los planes de Sony fueron en otra dirección.

Luego, trataron de abrirse paso en el sector de las plataformas de creación con Dreams, pero no tuvieron el apoyo de casa.

Aunque se pensó lo peor, el estudio sigue en pie y trabaja en un nuevo proyecto que, según un nuevo reporte, no se trata de un juego como servicio y en su lugar apostaría por la simulación al más puro estilo de Animal Crossing y Harvest Moon.

NO TE LO PIERDAS: Un esperado soulslike será muy barato y sólo costará $40 USD para competir contra Grand Theft Auto VI, Zelda: Ocarina of Time y otros grandes lanzamientos de 2026

Como en los viejos tiempos, Media Molecule, estudio de PlayStation, lanzaría su versión de Animal Crossing

Para los jugadores de la vieja escuela, el mote “Clony” dice mucho. En su momento, PlayStation rivalizó con las grandes compañías de videojuegos con el desarrollo y lanzamiento de juegos similares a aquellos que marcaban tendencia en los 90 y la primera década del siglo XXI.

Al parecer, esos tiempos podría volver. De acuerdo con un reporte exclusivo de MP1st, Media Molecule trabaja en su nuevo videojuego y tendría elementos de simulación y una imagen adorable tal como en franquicias del calibre de Animal Crossing y Harvest Moon.

Según la información, esta propuesta se alejaría de lo que el estudio manejó en Dreams, su plataforma de creación, para dar paso a una propuesta de simulación con elementos sociales.

La mejor noticia es que no sería un juego como servicio e incluso tendría ventana interna de lanzamiento

El reporte indica que, afortunadamente, no se trata de un juego como servicio. En años recientes, la estrategia de PlayStation en ese sector fue un fracaso y solo dejó lanzamientos mediocres, cancelaciones y cierres de estudios.

En ese sentido, Media Molecule habría esquivado una bala para enfocarse en un concepto que ofrezca otro tipo de experiencia al jugador. Con franquicias como LittleBigPlanet y Dreams demostraron que pueden crear comunidades, solo necesitan el apoyo de sus dueños.

Finalmente, se revela que este Animal Crossing de PlayStation llegará en 2027, aunque no se trata de algo definitivo.

ENTÉRATE: Jefe de Epic Games critica nueva ley que busca prohibir las redes sociales a menores de 13 años, pues afectará a los videojuegos y será “terrible para la próxima generación de la humanidad”

Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente