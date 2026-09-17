Los jugadores de PC que quieran ampliar su colección personal de juegos digitales sin gastar dinero están de suerte, pues Steam acaba de lanzar una promoción especial que permite reclamar completamente gratis un interesante título de estrategia. La oferta ya está activa, pero finalizará en pocos días.

La tienda de Valve es uno de los mejores lugares para encontrar videojuegos gratuitos, pero tiene un gran defecto: no avisa con antelación cuando un título está disponible sin costo gracias a alguna promoción. Es por eso que hay que estar atentos para aprovechar las ofertas de 100% de descuento.

Precisamente, los jugadores ahora pueden agregar una experiencia de ciencia ficción a su librería sin gastar un centavo. Eso sí, la rebaja especial tiene fecha de caducidad.

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Regalan Space Menace en Steam por tiempo limitado

El obsequio de esta ocasión es, nada más y nada menos, que Space Menace, un juego de estrategia que presenta mecánicas de gestión y combate táctico. Se trata de un proyecto independiente que debutó en 2022 y que, tristemente, pasó desapercibido, por lo que es natural que pocos jugadores conozcan de su existencia.

Por suerte, este videojuego de Only4Gamers tendrá una segunda oportunidad para brillar gracias a la promoción de Steam. En este momento tiene un genial 100% de descuento en la tienda de PC, lo que significa que los jugadores podrán agregarlo gratis a su colección digital.

Para aprovechar esta oferta, basta con iniciar sesión en la plataforma de Valve, visitar la página de Space Menace, seleccionar la opción “Agregar a la cuenta” y completar el proceso. ¿La cereza en el pastel? Si el juego se reclama mientras la promoción esté vigente, será posible conservarlo para siempre y descargarlo en cualquier momento.

Pero claro, lo mejor será actuar rápido para no desaprovechar esta oportunidad. Como suele suceder en este tipo de casos, el título de Only4Gamers solamente estará disponible gratis por tiempo limitado. En específico, sólo será posible canjear el juego sin gastar un dólar entre el 16 y 23 de septiembre de 2026.

Después de esa fecha, Space Menace regresará a su precio estándar de $6.99 USD o $99.99 MXN. Si bien es una experiencia muy económica, lo mejor será agregarlo a la colección de Steam mientras aún esté disponible sin costo. El RTS también se vende en dispositivos móviles, pero allí no hay alguna oferta que permita conseguirlo gratis.

Space Menace tiene 100% de descuento y está completamente gratis en Steam

Space Menace es un juego de estrategia en tiempo real con reseñas mixtas

Es muy raro que las compañías y los estudios regalen juegos AAA a través de Steam, pues la mayoría de los obsequios son experiencias independientes. Al final del día, muchos desarrolladores aprovechan estas promociones para dar visibilidad a sus proyectos y, con un poco de suerte, alcanzar una audiencia más amplia.

Space Menace se mantiene en esa línea, pues es un juego de estrategia en tiempo real desarrollado por el estudio indie Only4Gamers. El RTS nos lleva a un universo de ciencia ficción en el que asumimos el rol de un capitán que busca fortuna y gloria a lo largo y ancho del espacio.

De acuerdo con la descripción oficial, en este juego empezamos nuestra travesía con una nave pequeña. Podremos ganar dinero y progresar al completar misiones o destruir otras naves, lo que nos permitirá ampliar nuestra flota y mejorar el armamento. Es muy importante gestionar correctamente los recursos y planear los combates tácticos para salir victoriosos.

Space Menace recibió reseñas mixtas, con algunas quejas que señalan que los enfrentamientos contra otras naves se tornan repetitivos al cabo de un par de horas. A pesar de sus defectos, vale la pena darle una oportunidad mientras esté disponible gratis.

Space Menace presenta batallas espaciales en 2D con vista cenital

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