God of War Laufey fue una de las más gratas sorpresas del pasado State of Play de junio. Si bien el título luce impresionante y promete ofrecer un combate mucho más acrobático, su revelación generó reacciones mixtas debido al cambio de protagonista; sin embargo, parece que esas controversias tuvieron poco impacto en términos comerciales.

El nuevo videojuego de Santa Monica Studio se lanzará oficialmente a principios de 2027, pero su preventa ya está disponible. Aún es demasiado pronto para saber si será un éxito comercial o si, por el contrario, enfrentará dificultades para contentar tanto a los fans de la serie como a la audiencia general, pero los primeros reportes son positivos.

Video relacionado: La historia detrás de God of War

God of War Laufey se convierte en uno de los juegos más preordenados en PS5

El videojuego protagonizado por Faye llegará en exclusiva para PlayStation 5 el próximo 16 de febrero de 2027. Realmente falta poco para su estreno oficial, así que resulta lógico que Sony ya pusiera en marcha los pedidos anticipados.

La preventa de God of War Laufey arrancó oficialmente el martes 29 de septiembre de 2026. Los jugadores que reserven cualquiera de las ediciones obtendrán un conjunto de armadura, recursos adicionales y un skin especial para Phranque, el cubo que acompañará a la protagonista durante la aventura.

Si bien vimos un avance de aproximadamente 20 minutos cuando el título se presentó por primera vez, muchos jugadores seguramente esperarán un poco más para obtener información adicional antes de preordenarlo. Es por eso mismo que sorprende que, tras el lanzamiento de la preventa, el juego ya se sitúe en la parte alta de la tienda digital de PS5.

De acuerdo con datos del sitio PS Store DB, God of War Laufey ocupa el segundo puesto en 44 mercados. En prácticamente todos esos países, la aventura de Faye sólo es superada por el que, sin ningún tipo de duda, es el juego más esperado de la década: Grand Theft Auto VI.

Según la información, el exclusivo de PlayStation 5 es el segundo título más reservado actualmente en la PS Store en México, Colombia, Argentina, Chile, Estados Unidos, Brasil, Francia, Reino Unido, Alemania, Canadá, Italia y más países. También ocupa un lugar destacado en Japón, donde actualmente está en el puesto número 5.

Así pues, el título de Santa Monica Studio ocupa el segundo lugar en Norteamérica, Europa, Latinoamérica, África y Asía-Pacifico. Estos datos carecen de confirmación, y deben tomarse como extraoficiales. Aun así, el reporte deja en evidencia que hay mucho interés por este proyecto, a pesar de las críticas negativas de los fans.

God of War Laufey tuvo un excelente inicio con su preventa en la tienda digital de PS5

La polémica detrás de God of War Laufey

Sony aún no ha puesto en marcha la maquinaria de marketing para God of War Laufey. Es por eso mismo que llama la atención que el juego ya domine la PlayStation Store en múltiples territorios, y es posible que se mantenga en la cima de la lista en las semanas venideras.

Esto resulta revelador al considerar que el videojuego ya se enfrentó a todo tipo de críticas negativas. Tras su revelación en junio, muchos jugadores arremetieron contra el hecho de que Faye asumirá el rol principal de la historia, y exigieron una nueva entrega protagonizada por Kratos.

Lo curioso, por supuesto, es que el Fantasma de Esparta si aparecerá en God of War Laufey, además de que Santa Monica Studio ya confirmó que el personaje será el pilar de próximos juegos de la franquicia.

Ante la reacción negativa, la directora del nuevo título de la saga salió a la defensa de Faye y explicó por qué se eligió como protagonista. En paralelo, Deborah Ann Woll, quien interpreta a la esposa de Kratos, afirmó que la industria necesita mayor diversidad y se mostró orgullosa de dar vida a una mujer guerrera.

God of War Laufey enfrentó numerosas polémicas tras su revelación en junio

Pero cuéntanos, ¿crees que las polémicas afectarán las ventas? Déjanos leerte en los comentarios.

Sigue este enlace para leer más noticias relacionadas con God of Way Laufey.

Video relacionado: La verdadera historia de God of War: la creación, su inspiración y sus orígenes

Fuente