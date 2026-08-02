En años recientes, hemos visto en tiempo real los efectos negativos del auge desmedido de la inteligencia artificial. El impacto más significativo vino en forma de escasez de RAM y demás componentes, lo que se tradujo en aumentos de precio y falta de inventario. Hay malas noticias para quienes esperan que la situación mejore pronto.

Efectivamente, todo parece indicar que aún falta mucho para que el mercado de la industria tecnológica se estabilice. De acuerdo con Samsung, uno de los principales fabricantes de memoria, la crisis de hardware será “aún más grave” en los próximos años. ¿Qué significa esto para las consolas y PC? Nada bueno, eso es seguro.

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Samsung se sincera y habla sobre la escasez mundial de memorias

En su conferencia correspondiente a los resultados financieros del último trimestre, la compañía surcoreana reconoció que la IA incrementó la demanda e impulsó un “aumento sin precedentes” en los requisitos de servidores de inteligencia artificial y demás infraestructuras informáticas.

Los fabricantes de memoria todavía priorizan la producción de componentes para servidores de IA, lo que inevitablemente provocará escasez en los tipos de memoria más utilizados en PC, teléfonos inteligentes, consolas de videojuegos y otros dispositivos electrónicos.

Lo anterior resultará poco sorprendente para los conocedores del tema, pero lo interesante es que Jaejune Kim, vicepresidente ejecutivo de Memoria de Samsung, señala que es poco probable que se produzca un aumento inmediato en la oferta, lo que provocará que la crisis de memoria persista en el futuro inmediato.

El conglomerado advierte que es probable que la demanda insatisfecha de este año se traslade al siguiente, lo que inevitablemente causará una mayor escasez de suministro en el futuro. El fabricante predice que las limitaciones de inventario serán “aún más grave” en 2027 y 2028.

Es importante destacar que Samsung produce casi un tercio de los chips de memoria que se distribuyen en todo el mundo, por lo que es fácil asumir que tiene un conocimiento amplio sobre el tema y que es una de las entidades más calificadas para opinar al respecto. Y sí, sus palabras ponen en una situación difícil a la industria del gaming.

En la junta con los inversionistas, la compañía surcoreana informó que cerró acuerdos con sus clientes para garantizar la estabilidad del suministro en los meses por venir, y espera que los acuerdos plurianuales permitan cubrir riesgos a medio y largo plazo.

“Ya dialogamos con clientes, y damos prioridad a aquellos que pueden garantizar una demanda futura comprometida de seguros cautivos”, comentó la compañía. Finalmente, Jaejune Kim dijo que el objetivo es ampliar las ventas de productos de alto rendimiento, como memorias DDR5, SOCAMM2, SSD empresariales, unidades HBM4 y HBM4E.

Samsung advierte que la crisis de hardware y memoria será un problema incluso más grave en 2027 y 2028

Las consolas de videojuegos serán incluso más caras

El panorama actual para la industria de los videojuegos luce poco alentador, y ese tipo de noticias únicamente generan más preocupación. Se sabe muy bien que la crisis de hardware impulsada por el crecimiento desmedido de la inteligencia artificial tuvo un impacto significativo en el mercado de consolas, con aumentos y escasez.

En el último par de años, PlayStation 5, XBOX Series X|S, Nintendo Switch y Nintendo Switch 2 sufrieron importantes aumentos de precio. Eso sin mencionar las PC gamer, que se han vuelto cada vez menos accesibles debido a los costos sumamente elevados de las memorias RAM, las tarjetas gráficas y demás piezas clave.

La situación sigue sin ser óptima, y a principios de agosto se informó que las consolas de Microsoft experimentaron otro aumento y ahora son más caras que nunca. El modelo Series S de 512GB ya está disponible por $499 USD, mientras que el Series X de 1TB se vende por $800 USD.

Debido a que la crisis aún está lejos de terminar, se prevé que los próximos PlayStation 6 y Project Helix sean dispositivos poco accesibles. Sony ya informó que no tiene la intención de vender se consola en pérdida, y es difícil saber si su competidor directo seguirá la misma estrategia.

Por ahora, los analistas advierten que las plataformas next-gen de Sony y Microsoft podrían superar con facilidad los $1000 USD. De esta manera, las consolas de sobremesa serían casi tan caras como el Steam Machine, que también se puso a la venta a un costo notablemente más elevado del previsto por culpa de la crisis de memoria.

Project Helix y PS6 podrían experimentar debutar con precios muy elevados por culpa de la crisis de memoria

Pero dinos, ¿crees que la escasez provocará más aumentos? ¿Cuándo crees que la situación mejorará? Déjanos leerte en la sección de comentarios.

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