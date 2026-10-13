El mercado de PC está más saturado que nunca, pues Steam recibe decenas de nuevos videojuegos cada día. Es por eso que muchos estudios optan por regalar sus proyectos con la esperanza de llegar a un público más amplio. Un nuevo título con mecánicas roguelike debutó con 100% de descuento como parte de una promoción especial.

Pero la comunidad recibió este lanzamiento con los brazos cruzados. Si bien parece que está lejos de ser un mal juego, un detalle confirmado por el desarrollador causó que muchos jugadores decidieran darle la espalda a esta nueva propuesta con estética de anime.

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Hex Reverse está disponible gratis en Steam, pero sólo por tiempo limitado

El videojuego en cuestión es Hex Reverse, desarrollado por el equipo independiente IsaoWorks. Esta propuesta, que presenta mecánicas roguelike, debutó el pasado 7 de octubre de 2026.

Para celebrar el lanzamiento, los creadores de este título indie decidieron ofrecerlo completamente gratis en PC por tiempo limitado. Pero los jugadores que lo agreguen a su colección antes de la fecha límite, podrán conservarlo para la posteridad en su cuenta personal de Steam.

A través de un anuncio en la plataforma de Valve, IsaoWorks confirmó que Hex Reverse ya está disponible para su compra. Pero durante sus primeros 30 días en el mercado, el juego tendrá 100% de descuento y se podrá añadir a la colección de PC sin gastar un solo centavo.

Si la promoción inició el 7 de octubre, se espera que el estudio deje de ofrecer gratis su nuevo título a partir del 6 de noviembre de 2026. Los fanáticos interesados aún tienen poco menos de un mes para agregarlo a su librería digital de Steam. Eso sí, tampoco es que se trate de una gran oferta.

Una vez que finalice la rebaja de 100% de descuento, Hex Reverse finalmente tendrá su precio oficial: ¥300 JPY, lo que se traduce a unos $1.89 USD. Así pues, está lejos de ser el juego más caro del mercado. Algunos jugadores ya se animaron a darle una oportunidad, y la polémica se hizo presente.

Hex Reverse debuta con 100% de descuento en Steam y actualmente está disponible gratis en PC

Hex Reverse recibe críticas negativas por el uso de IA

El juego pasó casi desapercibido, pues en su debut sólo alcanzó un pico máximo de 79 jugadores concurrentes. Y si bien experimentó un ligero aumento de popularidad después de que los medios de comunicación empezaran a darle cobertura, aún está lejos de ser un proyecto exitoso.

Dudamos que esa tendencia cambie con el paso de los días, pues la recepción general es bastante pobre. Hex Reverse debutó con reseñas mixtas, pues más de 30% de las críticas son negativas. Los jugadores que ya lo probaron arremetieron contra la jugabilidad y el estilo de arte.

Si bien este roguelike de cartas tiene dibujos de anime y una estética muy colorida, el desarrollador confirmó que usó inteligencia artificial para crear algunos de los elementos visuales. También se usó esa tecnología durante la escritura código y en la realización del apartado sonoro, lo que incluye la música de fondo.

IsaoWorks aclara que todo el contenido generado por IA sólo se usó durante la fase de desarrollo, y asegura que Hex Reverse no utiliza inteligencia artificial para crear material en tiempo real durante las partidas. Los responsables también prometen que ellos tomaron las decisiones finales sobre el diseño y la edición.

La IA permanece como una tecnología muy controversial, a pesar de que cada vez son más los estudios que la utilizan durante la producción de sus propios proyectos. Muchos jugadores simplemente recomiendan darle la espalda a este nuevo título independiente.

Este caso recuerda al de Aliya’s Awakening: DOGE 2042, un videojuego hecho completamente por IA que, a pesar de estar disponible gratis, recibió muchas críticas negativas por parte de los usuarios de Steam durante su debut en 2025.

Hex Reverse usa inteligencia artificial y recibió críticas negativas por ello

Pero cuéntanos, ¿te animarás a jugar este roguelike de anime pese a las críticas negativas? Déjanos leerte en los comentarios.

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