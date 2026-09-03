Tal como se prometió, el jueves 3 de septiembre tuvo lugar una nueva edición del State of Play, el evento en vivo en el que PlayStation compartió nuevos adelantos y más información sobre juegos que están en camino a PS5. La presentación dejó mucho que desear, y sin lugar a dudas lo más interesante fueron las fuertes opiniones de los fanáticos que se hicieron presentes en el chat en vivo.

Efectivamente, la comunidad usó la reciente transmisión para expresar su disgusto por las recientes y controvertidas decisiones de Sony. Las quejas apuntaron a 2 temas principales: la desaparición del formato físico y el fin abrupto de la serie Destiny de Bungie. Y sí, muchos jugadores simplemente quedaron decepcionados con los anuncios.

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Jugadores protestas contra PlayStation en el chat en vivo del State of Play

La presentación duró casi 1 hora, y estuvo llena de anuncios de títulos que ya están disponibles en el mercado y propuestas originales que llegarán próximamente a PS5 (y otras plataformas). Durante el evento conocimos las novedades que están en camino a Ghost of Yotei, y pudimos ver un nuevo trailer de Rev. Noir de Konami.

Durante el State of Play, también se confirmó un nuevo lanzamiento relacionado con Grand Theft Auto VI y se reveló la fecha de estreno de Final Fantasy VII Revelation, entre otras cosas. La realidad, sin embargo, es que estos anuncios pasaron desapercibidos y gran parte de la atención de los jugadores estaba en el chat en vivo.

La retransmisión en directo se llenó de inmediato de críticas, quejas y protestas contra PlayStation. Los jugadores empezaron a enviar decenas de mensajes como “No Disc, No Buy”, así como emojis de discos. ¿El motivo? Arremeter contra Sony y su decisión de abandonar el formato físico.

Sony informó que dejará de producir juegos físicos a partir de 2028, una medida que afectará por igual a lanzamientos exclusivos y títulos third-party. La comunidad está claramente molesta, y no dejó pasar la oportunidad para expresar su enojo en el State of Play. Por si lo olvidaron, este es el primer gran evento de PlayStation desde que se anunció la noticia a principios de julio.

Los jugadores también enviaron mensajes en los que solicitaron a PlayStation dar marcha atrás con sus planes de abandonar los videojuegos físicos. Críticas negativas estuvieron presentes tanto en YouTube como en Twitch, aunque la compañía japonesa aún no responde a los recientes reclamos.

A finales de junio, Lin Tao, directora financiera de Sony, rompió el silencio y abordó por primera vez la polémica que gira alrededor de las recientes noticias. La ejecutiva reconoció el descontento que se observa en Internet y otros espacios, y afirmó que “hay quienes tienen puntos de vista firmes”; sin embargo, comentó que “seguirán adelante con cautela”. En pocas palabras, no darán marcha atrás, a pesar de los boicots.

El chat en vivo del State of Play se llenó de críticas de los jugadores que defienden el formato físico

Jugadores de Destiny protestan contra PlayStation

Aunque gran parte de la conversación del State of Play giró alrededor de la polémica del formato físico, un sector de la comunidad se enfocó en otro tema igualmente controvertido: el futuro oscuro de Destiny.

A finales de mayo, Bungie anunció que dejará de lanzar nuevo contenido y actualizaciones significativas para la segunda entrega de la franquicia. Posteriormente se dio a conocer que el estudio sufrió recortes de personal, y salieron a la luz múltiples informes que afirmaron que Destiny 3 ni siquiera está en producción.

La compañía ahora dirigirá gran parte de sus recursos a Marathon, el shooter de extracción que, a pesar de poseer reseñas decentes, tiene problemas para mantener una base de usuarios sólida. La comunidad reaccionó con notable enojo a dichas noticias, e incluso llevaron a cabo una campaña de review bombing.

Durante el State of Play de septiembre, el chat en vivo se llenó de comentarios de tipo “Queremos Destiny 3” o “Salven a Destiny”. Los fanáticos esperan que sus quejas motiven a Bungie y Sony a dar luz verde a la producción de una nueva entrega de la franquicia de ciencia ficción.

Fanáticos también protestaron por Destiny 3 en el pasado State of Play

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Encontrarás más información sobre el State of Play si visitas esta página.

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