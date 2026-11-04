Wendy’s, la popular cadena de comida rápida, decidió apostar por los videojuegos para acercarse a sus fans de nuevas formas. Gracias a una alianza con el estudio independiente 81monkeys, creó un RPG para PC que ya puedes conseguir gratis en Steam.

El título debutó esta semana en la tienda de Valve y ya recibió varias reseñas positivas, pues retoma con éxito elementos de populares franquicias como Final Fantasy. A continuación, te decimos qué ofrece el título en 2D y cómo conseguirlo sin costo.

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Wendy’s tiene un RPG en Steam y puedes jugarlo gratis en tu PC

Varias cadenas de comida rápida se han adentrado a la industria de los videojuegos, pues muchos de sus clientes disfrutan esta forma de entretenimiento. Wendy’s acaba de unirse a esta carrera con un genial RPG estilo pixel art que debutó gratis en Steam el pasado 3 de noviembre.

El título se llama WendyQuest: Legend of the Four Corner Stones y es protagonizado por la niña pelirroja que aparece en el logotipo de la compañía. El título de 81monkeys es un RPG con combates por turnos en el que deberás embarcarte en un peligroso viaje para salvar el reino culinario de Savoria.

Te enfrentarás al malvado Dr. Mechborg, quien invade el reino con la ayuda de monstruos mecánicos que crea gracias a una maldición llamada Mechtosis. Wendy intentará salvar el reino con el poder de sus espátulas sagradas y el poder de una profecía que la nombra como la única heroína capaz de acabar con la maldición.

El RPG tiene un toque culinario, pues el Dr. Mechborg propaga la Mechtosis por medio de papas fritas, carne congelada y otros platillos. La protagonista lo combatirá con comida de Wendy’s en una aventura épica que recuerda a las entregas clásicas de Final Fantasy.

Como lo mencionamos, WendyQuest: Legend of the Four Corner Stones fue bien recibido por la comunidad de Steam, así que tiene múltiples reseñas positivas que elogian sus combates, su estilo visual y su genial ambientación.

WendyQuest: Legend of the Four Corner Stones debutó como un juego free-to-play, así que cualquier usuario de la tienda de Valve lo puede conseguir gratis. Para añadirlo a tu cuenta sin costo, basta con que visites su página en Steam y des clic al botón “Jugar”.

El RPG de Wendy´s ya está disponible gratis en Steam

¿Qué ofrece WendyQuest: Legend of the Four Corner Stones?

En el RPG de Wendy’s tendrás una importante misión: reunir 4 piedras mágicas que te ayudarán a evitar la desaparición del reino de Savoria. Por fortuna, no estará solo en tu aventura, pues podrás conseguir aliados como el Aquero de papas fritas, el Chickeneer picante y el Mago Frosty.

Los enemigos del juego están inspirados en platillos de comida rápida, así que WendyQuest: Legend of the Four Corner Stones tiene un toque de humor que te sacará más de una sonrisa. En tu viaje tendrás que vencerlos en combates por turnos con elementos estratégicos, así como resolver algunos acertijos para poder progresar.

Las peleas son dinámicas, pues tendrás que cronometrar tus ataques para hacer la mayor cantidad de daño posible. WendyQuest: Legend of the Four Corner Stones se desarrolla a lo largo de 5 regiones temáticas, como los Bosques salados, los Desiertos sazonados y más.

WendyQuest es un homenaje a los RPG clásicos, pero con un toque de humor

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con Steam.

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