Grand Theft Auto VI por fin debutará en unos días, así que su campaña publicitaria está a todo lo que da. Rockstar Games y PlayStation formaron una alianza para promocionar el esperado juego de mundo abierto, pero XBOX no quiere quedarse fuera de esta gran fiesta, así que preparó una gran sorpresa para sus jugadores.

Por medio de XBOX Wire, la compañía presentó una de las consolas más curiosas y raras de la historia: el XBOX Series X-BITE, que tiene la forma y el tamaño de un cocodrilo real. Un afortunado jugador podrá tenerla en su colección, pues XBOX la está regalando por medio de una dinámica especial que ya está disponible.

Lo curioso del anuncio es que este sistema fue claramente diseñado para promocionar GTAVI; sin embargo, XBOX no menciona el juego en ninguna parte por culpa de PlayStation.

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Así es el XBOX Series X-BITE, la consola con forma de cocodrilo para promocionar GTAVI

XBOX ha lanzado una infinidad de consolas edición limitada, pero ninguna como el XBOX Series X-BITE. La compañía imaginó a un cocodrilo devorando una de sus consolas y el resultado fue un genial diseño que hace referencia a la fauna de Leonida, lugar donde se desarrollará la historia de GTAVI.

Para hacer realidad esta peculiar consola, XBOX trabajó con John Nolan Studio, compañía especializada en la creación de animatrónicos que ha trabajado en producciones como The Witcher y Jurassic World Dominion. Sus talentosos creativos recrearon la textura y el acabado de la piel de un cocodrilo para una base que lleva adentro un XBOX Series X común y corriente.

Lo más impresionante de esta consola totalmente funcional son sus dimensiones, pues mide más de 1 metro y medio de largo. El lagarto está personalizado con otros detalles relacionados con XBOX, como pupilas verdes con el logo de la marca.

Debido a que su producción requirió mucho trabajo, sólo existe 1 XBOX Series X-BITE en el mundo y, como imaginas, no estará a la venta. La compañía lo regalará a un afortunado jugador que gane una sencilla dinámica.

Para participar, basta con tener una cuenta en X, Instagram o TikTok y seguir el perfil oficial de XBOX en alguna de esas redes sociales. También es importante compartir el mensaje del sorteo y agregar manualmente el hashtag #XbiteSweepstakes. La dinámica estará abierta hasta el próximo 10 de noviembre, pero desafortunadamente sólo está disponible para los jugadores de Estados Unidos.

Una genial campaña promocional de GTAVI limitada por PlayStation

Sin duda, el XBOX Series X-BITE es una genial forma de unirse al enorme hype que hay por GTAVI. Sin embargo, la campaña promocional de XBOX estuvo limitada, pues en ningún lado de su publicación menciona el nombre del juego de Rockstar Games.

La compañía simplemente hace una mención a Florida, pues es el estado en el que se inspiró Rockstar para crear Leonida. La elección del cocodrilo no fue una simple casualidad, pues forma parte de la fauna que veremos en el mundo de GTAVI.

XBOX simplemente no pudo mencionar de forma directa el nombre del juego ya que los derechos de marketing de GTAVI están en manos de PlayStation, lo que limitó su genial anuncio del XBOX Series X-BITE.

XBOX tuvo que promocionar su consola en forma de cocodrilo sin poder mencionar a GTAVI

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