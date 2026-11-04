The Legend of Zelda: Ocarina of Time es mucho más que un simple videojuego: es una obra maestra, considerado por muchos como el mejor título de toda la historia. Era de esperar que su remake tuviera igualmente una muy buena recepción, aunque también había dudas sobre si este relanzamiento estaría a la altura de la versión original.

Si bien es posible que algunos cambios en la jugabilidad y el apartado gráfico generen cierta fricción entre los fanáticos más devotos que conocen la obra de 1998 de pe a pa, el consenso de la crítica es claro: el remake le rinde honor al clásico de Nintendo 64. El nuevo exclusivo de Switch 2 recibió calificaciones casi perfectas, pero ¿ganará el GOTY?

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Remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time ya tiene calificación en Metacritic

Tras meses de especulación, fue a mediados de 2026 cuando la compañía japonesa finalmente confirmó que el videojuego de 1998 regresaría con una nueva versión para Nintendo Switch 2. La espera está muy próxima a terminar, pues el estreno oficial tendrá lugar el 5 de noviembre de 2026.

Si bien los fanáticos deberán aguardar un par de horas más para regresar a Hyrule, la prensa especializada y ciertos creadores de contenido ya tuvieron la oportunidad de revisitar la aventura de Link. De esta manera, el remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time ya tiene calificaciones.

Sorpresivamente, estamos ante uno de los lanzamientos mejor recibidos en años recientes. Y sin ningún tipo de duda, el juego de aventuras se convirtió al instante en un posible candidato al GOTY de 2026.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake presume una calificación casi perfecta de 96 en Metacritic con base en 80 reseñas. Como siempre decimos en estos casos, cabe la posibilidad de que el porcentaje aumente o disminuya a medida que más medios y personalidades de la industria comparten sus veredictos.

Pero, sinceramente, dudamos que la puntuación final varíe mucho, ni en una dirección ni en otra. El nuevo videojuego de Nintendo Switch 2 ya es el lanzamiento mejor calificado de 2026 hasta la fecha y, en consecuencia, posiblemente se convertirá en un fuerte candidato al GOTY en la próxima temporada de premios.

El remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time superó a Sektori, un título de acción con inspiraciones retro que debutó en mayo con una calificación de 93 en Metacritic. También está por encima de Big Walk, Forza Horizon 6, Mina the Hollower, Resident Evil Requiem y el reciente Phantom Blade Zero.

Por supuesto, está por verse si el público general coincide con las opiniones de la prensa especializada. El juego moderniza un poco el sistema de combate y cambia sustancialmente el estilo gráfico, y también ajusta algunos calabozos y otras partes de la aventura. Aun así, la nueva versión mantiene la esencia de la obra de 1998.

El remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time consigue una puntuación de 96 en Metacritic y se convierte en un claro candidato al GOTY de 2026

Grand Theft Auto VI podría robarle el GOTY a Zelda: Ocarina of Time

Otro dato que tampoco podemos dejar pasar es que The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake obtuvo una peor calificación que su contraparte de Nintendo 64, que posee un casi inmaculado 99 en Metacritic. Aun así, la disparidad entre ambas versiones es mínima y habla muy bien del trabajo de la compañía japonesa.

No cabe duda de que la aventura de Link estará en las conversaciones cuando llegue el momento de hablar sobre los candidatos al GOTY, pero ¿acaso Grand Theft Auto VI podría destronar al exclusivo de Switch 2 del primer puesto? Lo nuevo de Rockstar Games debutará en pocas semanas, así que pronto obtendremos una respuesta.

Pero al mirar el historial previo del estudio, cabe la posibilidad de que GTAVI se corone como el campeón de 2026. Por ejemplo, Grand Theft Auto V de 2013 presume una puntuación promedio de 97 en Metacritic, mientras que su predecesor de 2008 posee incluso una mejor calificación de 95.

Más sorprendentemente aún, Red Dead Redemption 2, considerado por muchos como uno de los mejores videojuegos de la historia, posee un promedio de 97 en Metacritic. Con base en lo anterior, es fácil asumir que, a menos que pase algo inesperado, la aventura de Jason y Lucía se posicionará en el top de 2026.

Pero claro, la verdadera batalla será cuál juego venderá más. Un informe reciente reveló que Grand Theft Auto VI ya habría despachado casi 8 millones de unidades tan sólo en su periodo de preventa. Y si bien se desconoce el estado de The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake, el título fue muy popular en Amazon durante las semanas previas a su debut.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time se enfrentará cara a cara con Grand Theft Auto VI por el GOTY de 2026

Pero cuéntanos, ¿cuál crees que se llevará el GOTY? Déjanos leerte en los comentarios.

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