El género soulslike cuenta con propuestas que ponen a prueba los reflejos de los jugadores mediante movimientos evasivos, bloqueos y contraataques precisos.

Sin embargo, hay títulos que buscan un giro de tuerca para diferenciarse. Uno de ellos es False Hero y su mecánica poco común: la posibilidad de robar los ataques de los enemigos y utilizarlos para construir combos personalizados durante el combate.

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¿Qué es False Hero?

False Hero es un proyecto creado por un solo desarrollador durante 6 años, Torchlight Studios, y pronto verá su lanzamiento oficial.

La propuesta combina la dificultad característica de los soulslike con una estructura de acción más rápida y dinámica. Su sistema central permite apropiarse de las habilidades de los adversarios derrotados para equiparlas y combinarlas estratégicamente, transformando cada enfrentamiento en un ejercicio de experimentación y adaptación.

La aventura se desarrolla en Wisdom, un reino decadente situado en la cima de una montaña, donde los dioses de la Vida están perdiendo su influencia mientras la Muerte avanza sobre el mundo.

Los jugadores asumirán el papel de un antiguo erudito destinado por una profecía a detener una amenaza sobrenatural, aunque podrán decidir si cumplen ese destino o abrazan la oscuridad para convertirse en un apóstol de la Muerte.

La combinación de un souls con Zelda. ¿Cómo puedes probarlo?

El juego apuesta por reducir la complejidad asociada con la gestión de equipamiento para centrarse en combates desafiantes, exploración, atmósfera y narrativa.

El resultado busca atraer tanto a los seguidores de los soulslike clásicos como a quienes crecieron con títulos de aventura inspirados en The Legend of Zelda.

La buena noticia es que ya puedes probarlo pues cuenta con una demo gratuita disponible en Steam en marco del Steam Next Fest, que se celebrará del 15 al 22 de junio. El lanzamiento completo está previsto para el tercer trimestre de 2026.

La demo incluye el primer capítulo de la historia, una introducción a las mecánicas principales y dos enfrentamientos contra jefes. El juego completo ampliará la experiencia con más escenarios interconectados, enemigos inéditos, secretos, objetos de personalización y nuevas habilidades para robar.

¿Cuáles son las características principales de False Hero?

Roba ataques enemigos y combínalos para crear estilos de combate únicos

Explora un mundo surrealista lleno de rutas interconectadas y secretos ocultos

Obtén poderes divinos para resolver acertijos y mejorar tus posibilidades en batalla

Elige entre salvar a los dioses de la Vida o convertirte en un servidor de la Muerte

Enfréntate a criaturas extrañas y desafiantes jefes finales

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