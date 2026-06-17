Los rumores en torno a XBOX Game Studios son fuertes y aseguran que algunos equipos de desarrollo cerrarán para siempre. Entre esa lista se encuentra Double Fine, la compañía de Tim Schafer cuyos lanzamientos bajo el mando de Microsoft no son éxitos comerciales, pero sí tienen reconocimiento de la crítica.

En medio de la incertidumbre, la cuenta oficial de X del equipo de desarrollo respondió, pero esto dio pie a otra polémica pues un ex directivo de Square Enix se burló de la situación del estudio.

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“Tienen más personal que jugadores”: Double Fine y la polémica ante su posible cierre

Tras la reciente ola de rumores que hay sobre los estudios de XBOX, la cuenta oficial de X de Double Fine respondió de una manera curiosa.

El estudio subió un emoji con una cara sonriente, lo cual se tomó como una respuesta a las especulaciones sobre lo que pasará con el equipo. Incluso se consideró como una ironía pues los trabajadores de Double Fine saben algo que el resto no.

😅 — Double Fine (@DoubleFine) June 16, 2026

Sin embargo, la poca certidumbre que se generó con esa publicación quedó atrás cuando Jacob Navok, exdirector de negocios de Square Enix compartió la publicación de Double Fine con un mensaje hostil.

El directivo aseguró que el estudio tiene más trabajadores que jugadores. Esto en referencia a la realidad de Double Fine, pues sus juegos son de nicho, apelan a la originalidad y experimentación, pero eso mismo hace que no sean un éxito en ventas según los estándares actuales de la industria.

More employees than players https://t.co/5dMGvK5FV0 — Jacob Navok (@JNavok) June 16, 2026

¿Double Fine cerrará? Esto es lo que sabemos

En este momento, los reportes señalan que XBOX cerrará algunos de sus estudios de desarrollo y el anuncio se hará oficial en los próximos días.

La marca, con Asha Sharma y Matt Booty al frente, quiere reestructurar el negocio y que genere los ingresos y ganancias que espera Satya Nadella, director de Microsoft.

En el caso de Double Fine, los rumores señalan que está en negociaciones con XBOX para evitar el cierre y es posible que se ofrezca a un nuevo editor o que tome la vía de estudio independiente.

Tras la compra por parte de Microsoft, Double Fine desarrolló y lanzó: RAD, Psychonauts 2 y Keeper.

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