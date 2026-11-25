GTA 6 es el juego del momento y millones de personas ya lo jugaron. Estamos ante uno de los mayores éxitos en la historia del entretenimiento, pero tampoco debemos ignorar que miles de jugadores aún no tienen la oportunidad de disfrutarlo debido a la falta de una consola. Por suerte, una iniciativa comunitaria ofrece una alternativa gratuita a todos ellos.

Lo que pasa es que un sitio web permite a los jugadores tomar el control a distancia y jugar Grand Theft Auto 6, sin necesidad de un PlayStation 5 o un XBOX Series X|S. Es una oferta muy popular, y actualmente decenas de jugadores hacen fila y esperan su turno para jugar uno de los títulos más exitosos de la historia.

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La página PlayMyPS5 permite a los fans jugar GTA 6 de forma gratuita y a distancia

Tanto el PlayStation 5 como el XBOX Series X|S vieron aumentos de precio en meses recientes, y los pronósticos advierten que el hardware podría volverse incluso más caro en 2027. La situación luce complicada, así que es fácil ver por qué algunos jugadores no pueden adquirir una consola de actual generación para jugar Grand Theft Auto 6.

Todos ellos deben que un sitio web ofrece a las personas una oportunidad de disfrutar gratis el videojuego de Rockstar Games. Nos referimos a PlayMyPS5, una iniciativa de la comunidad que, como su nombre indica, otorga a los jugadores una chance de tomar el control de un PlayStation 5.

Esta página transmite directamente desde una PS5 física, por lo que los usuarios pueden tomar el mando de forma remota a través del navegador web para controlar el juego a distancia. Aunque tiene ciertas limitaciones, es una buena opción para aquellos que carecen de una consola y quieren jugar Grand Theft Auto 6.

Cada jugador dispone de aproximadamente 5 minutos para jugar antes de que el control pase a la siguiente persona. Si el usuario no reclama su turno en 20 segundos, la sesión termina abruptamente. Debido a que esto funciona mediante Remote Play, es necesario tener una conexión a Internet de al menos 15 Mbps.

Es una iniciativa comunitaria que ya demostró ser muy popular, pues muchos fans hacen filas durante horas para tener la oportunidad de jugar GTA 6 por un par de minutos. PlayMyPS5 es compatible con mandos de consola, controles táctiles de dispositivos móviles e incluso teclado y ratón. Además, los usuarios pueden comunicarse mediante un chat mientras esperan su turno y ven a otras personas explorar Vice City.

El sitio web está abierto para cualquiera y es completamente gratuito, así que los jugadores que estén interesados en jugar GTA 6 no necesitan realizar una descarga, registrarse o pagar una membresía. Además, los usuarios pueden unirse cuantas veces quieran a la fila una vez que finaliza su turno.

El sitio web PlayMyPS5 permite jugar Grand Theft Auto 6 de forma gratuita y remota en PC o móviles

Este proyecto surgió después de que uno de sus responsables se dio cuenta de que tenía un PS5 sin usar, por lo que creyó que sería una buena idea permitir que otras personas lo utilicen de forma remota. Ahora, la comunidad colabora para completar todas las misiones que conforman la campaña principal de Grand Theft Auto 6.

La piratería podría afectar a GTA 6, con modders que ya trabajan en ports para PC

Aunque PlayMyPS5 permite a los jugadores disfrutar gratis GTA 6, los creadores de esta iniciativa aceptan donaciones. Actualmente, se busca recaudar $993 dólares para comprar una segunda PlayStation 5, lo que permitiría que más personas jueguen de forma simultánea. Y sí, la adición de otra consola reduciría los tiempos de espera.

De igual forma, las personas interesadas pueden unirse a este proyecto como voluntarios para compartir sus consolas a través de la plataforma. La intención es que la mayor cantidad de jugadores sin PS5 o XBOX Series X|S tengan la oportunidad de probar el título de Rockstar Games de una forma accesible y económica.

Es importante señalar que este proyecto está lejos de ser piratería, pues no se ofrecen copias ilegales ni consolas modificadas. En realidad, lo único que hace el sitio web es permitir que un usuario tome el control de un PlayStation 5 de otra persona a través de la tecnología de transmisión en vivo.

La anterior era una aclaración necesaria, pues GTA 6 está en riesgo de ser pirateado. A inicios de esta semana, el hacker conocido como CyberLeek compartió un archivo ejecutable de la versión de XBOX, lo que facilitaría el desarrollo de emuladores y versiones ilegales del título de mundo abierto.

Take-Two Interactive ya tomó cartas en el asunto, y puso fin a uno de los proyectos ilícitos más populares de la comunidad de modders; sin embargo, los expertos creen que sólo será cuestión de tiempo para que los hackers logren crear copias piratas de Grand Theft Auto 6 gracias, en gran medida, al auge de la inteligencia artificial.

Sony también toma medidas para evitar la piratería de GTA 6 en PS5

También vale la pena recordar que los jugadores pueden jugar el título de Rockstar Games sin un PS5 de forma oficial. Esto gracias a que el juego ya es compatible con la tecnología de cloud gaming, un beneficio exclusivo para los suscriptores de PS Plus Premium.

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de la iniciativa de PlayMyPS5? Déjanos leerte en los comentarios.

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