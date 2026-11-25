LO QUE DEBES SABER:

NVIDIA reduciría el suministro de unidades de procesamiento gráfico (GPU) para consumo general tras el regreso de Jensen Huang

Los recortes podrían derivar en un aumento de los precios de las tarjetas gráficas

Se espera que la actual crisis de componentes se intensifique, lo que afectará a los jugadores

Todo el sector tecnológico está celebrando el regreso de Jensen Huang a NVIDIA, pero su restitución como presidente y director ejecutivo de la compañía podría traducirse en malas noticias para los jugadores. De acuerdo con reportes, el directivo tomará una decisión que afectaría a largo plazo la cartera de los aficionados al PC gaming.

Jensen Huang abandonó la compañía luego de sus múltiples escándalos de infidelidad. Esto provocó cambios inmediatos en el mercado de tarjetas gráficas, con una caída en los precios de las RTX 5090 a nivel mundial. Ahora que el directivo regresó al mando, se esperan otros ajustes que no favorecerán los bolsillos de los jugadores.

¿La razón? NVIDIA podría reducir de forma importante su oferta de GPU destinado al consumo general y, por lo tanto, a los videojuegos.

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NVIDIA reduciría su oferta de GPU para consumo general tras el regreso de Jensen Huang

El drama protagonizado por el jefe de NVIDIA provocó importantes cambios en el sector tecnológico y financiero, sólo comparables con los ajustes que hubo en dichos mercados al anunciarse su regreso. Jensen Huang fue restituido ya que el gobierno de Estados Unidos concluyó que no representa una amenaza a la seguridad nacional, a pesar de sus vínculos con Alice Huang, supuesta espía china.

Ahora que Jensen Huang está de regreso, los que deben preocuparse son los jugadores. De acuerdo con Board Channels, fuente confiable sobre lo que ocurre en la cadena de suministro de NVIDIA, habrá una disminución importante en la oferta de chips o GPU para el consumo general, lo que tarde o temprano podría afectar aún más la cartera de los jugadores de PC.

Como seguramente ya sabes, el precio de componentes como la memoria se ha disparado en los últimos años debido al auge de la inteligencia artificial y los centros de datos. El panorama empeoraría para los jugadores por una decisión que tomaría Jensen Huang tras su regreso.

Supuestamente, NVIDIA tiene planeado un recorte de entre 20 y 30% de su oferta de GPU para consumo y videojuegos, y ya avisó sobre esta decisión a los socios de su junta directiva. Una de las posibles razones sería que el suministro de chips de NVIDIA para China fue muy limitado en el último trimestre.

En teoría, el suministro de GPU para el país asiático empeoraría durante el trimestre actual, que abarca de noviembre a enero. Si NVIDIA reduce su suministro de chips destinados al consumo general, entonces el precio de algunas tarjetas gráficas podría dispararse en los próximos meses.

Por ahora, no hay un anuncio oficial por parte de NVIDIA, pero los jugadores deberán ahorrar aún más en caso de confirmarse su decisión en los próximos días.

El precio de las tarjetas gráficas para consumo general aumentarían tras recortes de NVIDIA

En medio de la crisis de componentes, Jensen Huang vuelve a ser el jefe de NVIDIA

El consejo administrativo de NVIDIA votó de forma unánime por restituir a Jensen Huang de forma inmediata en sus funciones de presidente, director ejecutivo y miembro del consejo de administración de la compañía. Los directivos explicaron que todo el consejo está “satisfecho con la franqueza y capacidad para liderar” del ejecutivo, por lo que le darán otra oportunidad.

La compañía creó un Comité de Seguridad Nacional y Control de Exportaciones, así como nuevos puestos, para garantizar que las operaciones de NVIDIA ocurran sin contratiempos. Mientras tanto, las investigaciones relacionadas con Alice Huang siguen en pie y estarán a cargo de un comité independiente.

“Es un honor para mí regresar a NVIDIA y liderar una de las compañías tecnológicas más importantes del mundo al comienzo de una nueva revolución industrial. Asumo esta responsabilidad con la mayor humildad y un compromiso renovado”, declaró Huang en su regreso.

La crisis de componentes continuará por el auge de la IA

Otras compañías tecnológicas, como Samsung, han advertido que la crisis de componentes como la memoria se extenderá por varios años más. Expertos creen que la escasez y el encarecimiento se agravará en 2027 y 2028, lo que pone en riesgo los planes de Sony y Microsoft para el lanzamiento de PlayStation 6 y Project Helix.

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