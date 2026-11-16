LO QUE DEBES SABER

El lanzamiento de GTA 6 marca un hito en la historia de los videojuegos, y provoca que los fans reflexionen sobre sus experiencias con Grand Theft Auto V

Los fans organizan un evento final dentro de GTA Online, titulado The Last Ride

Existe cierta incertidumbre sobre el futuro del modo multijugador tras el lanzamiento de GTA 6

Estamos a punto de presenciar un momento que, sin duda, quedará grabado en los libros de historia: el lanzamiento oficial de GTA 6. Pero antes de que quisiéramos revisitar Vice City, hubo una época en la que nos perdimos durante horas mientras recorríamos el mapa de Grand Theft Auto V. Esa era está a punto de terminar para darle la bienvenida a la nueva entrega.

El videojuego de 2013 llegó para quedarse, y no irá a ningún lado. Pero muchos jugadores que aún disfrutamos la aventura de Michael De Santa, Trevor Philips y Franklin Clinton finalmente daremos vuelta a la página para adentrarnos de lleno en el título protagonizado por Lucía y Jason.

Video relacionado: De GTA 5 a GTA 6: así se arruinó la industria de los videojuegos

Fanáticos organizan evento especial para decirle adiós a GTA V

Durante 13 años, GTA V nos acompañó en las buenas y en las malas. El componente single-player es suficientemente profundo como para mantenernos ocupados durante decenas de horas, pero debemos achacar la longevidad de esta entrega a su modo multijugador: GTA Online, que aún recibe mucho contenido.

Pero con el lanzamiento de Grand Theft Auto 6 a la vuelta de la esquina, se abrirá un nuevo capítulo en la historia del gaming. Para celebrar la llegada de la esperadísima secuela que nos llevará de regreso a Vice City, la comunidad decidió organizar un evento especial para decirle adiós a la entrega anterior.

Esta iniciativa lleva como nombre The Last Ride y dará inicio el 18 de noviembre, el día anterior al estreno oficial de GTA 6. La idea es bastante simple: dar un último recorrido por Los Santos para recordar el mapa en el que los jugadores vivieron momentos épicos que ahora resultan nostálgicos.

El creador de contenido CraftizyTV fue quien propuso esta idea, y en un video de TikTok explicó la importancia que tiene GTA V para él y compartió los primeros detalles de este evento especial. “Para muchos de nosotros, este juego no era solo un juego: son muchos años de recuerdos”.

Se espera que los jugadores de GTA Onine se reúnan una última vez para dar un paseo alrededor de Los Santos. El viaje nostálgico comenzará en el Aeropuerto Internacional de la ciudad, y pasará por Del Perro Pier y Paleto Bay para terminar en el monte Chiliad para disfrutar una vista al mar.

La idea es que los jugadores podamos dar un último recorrido por Los Santos mientras apreciamos las calles, los valles y las autopistas que dan forma a uno de los mapas más icónicos y ambiciosos de la franquicia. Todo esto para despedir a Grand Theft Auto V y darle la bienvenida a GTA 6, que promete ofrecer un escenario incluso más grande.

Antes del lanzamiento de GTA 6, fanáticos darán una última vuelta por Los Santos para despedirse de GTA V tras 13 años de espera

¿Qué pasará con GTA V y GTA Online tras el lanzamiento de Grand Theft Auto 6?

Parece que muchas personas se unirán a esta iniciativa, así que no sería sorprendente entrar en GTA Online en la víspera del lanzamiento de Grand Theft Auto 6 y toparnos con un entorno libre de caos. Y es que la idea principal es que los jugadores recorran el mapa sin causar destrozos a su paso ni cometer crímenes.

El youtuber Dezoh es una de las personalidades de Internet que formarán parte de este evento especial, y en un video explica por qué este juego es tan especial para miles de fans en todo el mundo: “Tenía 13 o 14 años cuando salió GTA V. Ahora tengo 27”.

De nueva cuenta, el recorrido que la comunidad organiza es meramente simbólico. Grand Theft Auto V seguirá disponible en todas las plataformas, y los jugadores aún podrán acceder a GTA Online con total normalidad y completar las misiones que deseen sin mayores complicaciones.

A principios del año pasado, Strauss Zelnick, director ejecutivo de Take-Two Interactive, habló sobre lo que le deparará el destino a GTA Online una vez que debute la secuela. Si bien mantuvo las cosas ambiguas, aseguró que los desarrolladores aún apoyarán el modo multijugador de la entrega de 2013, siempre y cuando haya jugadores activos.

Por ahora, se desconoce si GTA 6 tendrá su propio componente en línea; sin embargo, Dan Clancy, director de Twitch, adelantó que el modo multiplayer de la secuela debutará en 2027.

La versión original de GTA Online seguirá activa, incluso después del lanzamiento de Grand Theft Auto 6

Pero cuéntanos, ¿planeas hacer un último recorrido por Los Santos para despedirte de GTA V? Déjanos leerte en los comentarios.

Sigue este enlace para leer más noticias relacionadas con Grand Theft Auto 6.

Video relacionado: Así nació el imperio de GTA Online... y el precio fue muy alto

Fuente