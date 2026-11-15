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Twitch mejorará la monetización para apoyar a los creadores de contenido ante el lanzamiento de Grand Theft Auto 6

Estos cambios buscan permitir que los creadores transmitan títulos como GTA 6 sin que ello afecte a sus ingresos publicitarios

Dan Clancy asegura que el nuevo GTA Online 2 debutará en 2027

El estreno de Grand Theft Auto VI (GTA 6) será un evento sin igual que, sin duda, quedará grabado en los libros de historia. Es más que obvio que decenas e incluso cientos de streamers, grandes y chicos, transmitirán el juego en Twitch para compartir su experiencia con sus seguidores.

Por suerte, la plataforma de streaming hará un cambio importante que, en teoría, mejorará la monetización e impedirá que los creadores de contenido se enfrenten a problemas por culpa del contenido irreverente del juego. Es un ajuste bienvenido que ya recibió el aplauso de la comunidad.

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Twitch implementará cambios en la monetización antes del estreno de GTA 6

La franquicia de Rockstar Games siempre se vio envuelta en polémica y escándalos, y todo indica que la nueva entrega se mantendrá en la misma línea. Los avances oficiales dejan más que claro que la aventura de Jason Duval y Lucía Caminos mantendrá el tono satírico que caracteriza a la serie, a tal punto que el juego casi fue baneado en un país.

Por supuesto, es altamente probable que algunas escenas de GTA 6 resulten problemáticas al momento de transmitirlas en vivo. Adelantándose a ese hecho, Twitch, una de las plataformas de streaming más importantes del mundo, cambiará una de sus características más molestas para mejorar la monetización.

Los streamers y creadores de contenido sabrán de sobra que, al transmitir juegos con escenas y contenido potencialmente problemático, enfrentan dificultades para monetizar y generar ingresos con anuncios. El director Dan Clancy también está al tanto de ello, y por eso confirmó una serie de ajustes en las normas.

El jefe de Twitch mantuvo una entrevista con el medio Bloomberg, en la que habló sobre la TwitchCon y otros temas. Naturalmente, el próximo lanzamiento de Grand Theft Auto 6 salió a colación en un momento de la charla.

Cuando se le preguntó cómo su equipo se prepara para el lanzamiento del título de Rockstar Games, Dan Clancy enfatizó que trabajaron para garantizar que todos los sistemas estén listos para cuando llegue la fecha de estreno. En la misma línea, asegura que el debut de GTA 6 será uno de los “momentos más importantes” en la historia de la compañía.

Además, el directivo de Twitch señaló que cambiará sus políticas en preparación al estreno. Para ser más precisos, señaló que se acercaron con los anunciantes para permitir que los streamers ganen más dinero mientras juegan títulos para un público maduro, como Grand Theft Auto.

Además, esos ajustes facilitarán que las marcas que quieran anunciarse en ciertas categorías puedan hacerlo. En teoría, esto permitirá que los creadores de contenido transmitan GTA 6 y otros títulos sin que sus ingresos se vean afectados. De hecho, los usuarios tendrían más incentivos para jugar dichos juegos.

Twitch modificará su sistema de monetización para el lanzamiento de GTA 6

Twitch adelanta que GTA Online 2 debutará en 2027

Dan Clancy se abstuvo de entrar en detalles, así que se está por verse cómo funcionará exactamente el modelo de monetización mejorado. Con un poco de suerte, los streamers podrán transmitir GTA 6 y otros juegos sin toparse con dificultades para generar ingresos publicitarios.

Mientras tanto, los fanáticos afirman que la modificación es una “gran victoria” para Twitch, que anteriormente solía rechazar a los jugadores que transmitían videojuegos que tenían contenido problemático.

En otro momento de la charla, Dan Clancy enfatizó que Grand Theft Auto 6 es un juego masivo que permitirá a los jugadores sacar a relucir su ingenio y creatividad mientras recorren Vice City para generar contenido que atraiga la atención del público de la plataforma de streaming.

El directivo de Twitch también expresa su esperanza de que el interés por GTA 6 perdure por bastante tiempo, lo que se reflejará en una mayor actividad en el sitio web. “Nuestros creadores encontrarán nuevas formas de hacer que las cosas sean interesantes”, comentó.

Inmediatamente después, Dan Clancy reafirmó una vez más que GTA Online 2, el nuevo componente multijugador de la franquicia, debutará en algún punto de 2027. La fecha de estreno es desconocida, pero el director cree que el modo en línea también impulsará la escena de GTA Roleplay.

Dan Clancy asegura que el nuevo GTA Online se lanzará en algún punto de 2027

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