Grand Theft Auto se caracteriza por ser una parodia de la realidad y abordar temas complejos desde la perspectiva del humor. GTA VI seguirá esa tradición, así que estaremos ante una propuesta irreverente. Eso sí, sus responsables intentaron evitar la sátira a figuras políticas de la vida real, como Donald Trump.

¿Acaso es un caso de autocensura? ¿Será que los desarrolladores tienen miedo de causar una gran conmoción si abordan ese tipo de temas? En lo absoluto. Más bien, Rockstar Games prefirió crear una versión exagerada de la realidad en lugar de enfocarse demasiado en replicarla de forma precisa.

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GTA VI evita deliberadamente las referencias específicas a la política de EUA

Se podría decir que la política estadounidense es una parte integral de los juegos de la franquicia, pues da forma al contexto general y el tono. Aun así, y en retrospectiva, ningún título de la serie hace una mención o referencia demasiado puntual a una figura o un evento de la vida real.

Grand Theft Auto VI seguirá esa línea y mantendrá las cosas vagas. En declaraciones para la revista Love Magazine, Rupert Humphries, vicepresidente sénior de narrativa en Rockstar Games, profundizó en cómo el equipo abordó los temas políticos en la nueva entrega de la saga.

El guionista hizo hincapié en que procuraron evitar vincular la parodia de Leonida y Vice City de una forma demasiado estrecha con figuras políticas o grupos específicos del mundo real, lo que parece dejar fuera de la conversación a personalidades sumamente controversiales como Donald Trump y su movimiento MAGA.

“Como intentamos crear juegos que se sientan muy específicos del momento de su lanzamiento, pero que al mismo tiempo no reflejen el mundo exacto en el que vivimos, no queremos ser demasiado específicos sobre ninguna persona, evento, movimiento o algo por el estilo en particular”, destacó Rupert Humphries.

Claro que hay excepciones especiales. El escritor recordó el caso de GTA IV, que profundiza en el auge de la Seguridad Nacional y la Ley Patriota. Pero remarca que esos temas tenían sentido dentro de la historia del juego. Así pues, el objetivo con Grand Theft Auto VI es crear una versión exagerada de Florida sin hacer mención a figuras reales.

“Al crear un juego en Florida, hay muchísimas posibilidades. Nos esforzamos mucho en desarrollar nuestro mundo, llenándolo de todos los personajes y conflictos culturales necesarios para que cobre vida. Además, tenemos muchas maneras de contar estas historias sin necesidad de interactuar directamente con los personajes”, comentó el guionista.

GTA VI evitará hacer sátira de Donald Trump y la política real de Estados Unidos

Rockstar Games quiere que Grand Theft Auto VI sea atemporal

Por supuesto, el juego no será completamente ajeno a la política. En una de las capturas de pantalla oficiales, podemos observar carteles de un candidato llamado Erin Henshaw, quien busca votos de la población de Ambrosia. Los jugadores también podrán recibir llamadas para encuestas y escuchar spots políticos.

Pero de nueva cuenta, Rupert Humphries puntualiza que esos elementos tienen el objetivo de crear una versión distorsionada de Florida, en lugar de una recreación fiel.

“No nos centramos en reflejar la realidad, sino en satirizar todo, exagerar y hacerlo aún más grotesco. Si no fuera así, ¡bastaría con salir a la calle y vivir en el mundo real! Intentamos llegar al fondo del asunto y luego explotar la parte que nos resulta interesante hasta que lo absurdo de la situación quede patente y, con suerte, también resulte gracioso”, destacó el guionista.

Además, hay que tener en cuenta otro aspecto importante: el paso del tiempo. GTA V debutó en 2013, mientras que Grand Theft Auto VI llegará a las tiendas en noviembre de 2026. Si Rockstar Games intentaba recrear las modas que se popularizaron durante el desarrollo, corría el riesgo de crear un producto desfasado.

“Trabajamos en ello durante años y años, así que hay que crear contenido que resulte esencial en el momento del lanzamiento. Si hay una tendencia que se populariza durante 6 meses, hay que verla por lo que es y no subirse al carro”.

Grand Theft Auto VI se limitará a hacer una sátira social de Florida y sus culturas

Pero cuéntanos, ¿crees que GTA VI debería atreverse a parodiar a Donald Trump y otros temas políticos de Estados Unidos? ¿Prefieres el enfoque de Rockstar Games? Déjanos leerte en los comentarios.

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