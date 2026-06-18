Grand Theft Auto VI es, probablemente, el videojuego más esperado de la historia y para jugarlo en sus primeros meses de lanzamiento no hay de otra: tener PS5 o Xbox Series X|S.

Rockstar tardará más en lanzar el juego en PC, así que los usuarios de consolas se preparan para el estreno. A unos meses de que eso suceda, el mercado de hardware registra cambios interesantes.

Un reporte reveló que el impacto de GTA VI es tal que a meses de su lanzamiento impulsa la venta de consolas pues nuevos jugadores quieren estar listos el 19 de noviembre para disfrutar este título.

ARTÍCULO: La industria espera que Grand Theft Auto VI sea el mesías del gaming

GTA VI dirige el mercado de consolas y el principal beneficiado es PS5 Pro

De acuerdo con un reporte de Insider-Gaming, los registros de usuario e interacciones en el sitio de ofertas Hotukdeals en Reino Unido reflejan aumento en el interés de comprar una consola este año.

No hay otra razón más que el debut de GTA VI. El nuevo juego de Rockstar Games que se estrenará en noviembre próximo y que solo saldrá, por el momento, en PS5 y Xbox Series.

Según los datos, entre marzo y junio, 46% de los comentarios y preguntas que se hicieron en el sitio en torno a GTA VI provienen de usuarios que recién se compraron una consola.

Por otra parte, se reveló que el principal beneficiado en este renovado interés por adquirir una consola es PS5, pero no solo el modelo base, sino la versión PS5 Pro. Al parecer, algunos jugadores apuestan por el mejor hardware que podrá correr el juego en su lanzamiento. Te recordamos que no llegará a PC hasta fecha posterior.

Las grandes expectativas en torno a GTA VI

El juego de Rockstar Games carga con un peso importante. Saldrá en medio de una de las crisis más grandes en la historia de la industria de los videojuegos.

Las malas decisiones durante el periodo de la pandemia y los excesos para convencer inversionistas resultaron en una realidad donde se cumplen pocas expectativas. Sin embargo, se espera que un éxito mayúsculo como el que se proyecta para GTA VI sirva para traer una estabilidad en el mercado.

De acuerdo con una reciente predicción, GTA VI cuadruplicará las ventas de GTA V en su lanzamiento.

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