La enorme emoción que hay por Grand Theft Auto VI y la falta de noticias por parte de Rockstar son la receta perfecta para que lo inesperado ocurra. Muestra de ello es la historia de un fan desesperado que viajó a las oficinas del estudio con la esperanza de conseguir nueva información sobre la aventura protagonizada por Lucia y Jason.

En realidad no es un fan cualquiera, pues se trata del creador de contenido y youtuber ÜberGaming, quien viajó con todo su equipo a la sede de Rockstar North para aprovechar el hype, obtener nuevos detalles del título y ganar visibilidad de una manera un tanto desconcertante. Sin embargo, su plan salió mal y se llevó una desagradable sorpresa tras encender las alarmas del estudio.

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Youtuber intenta conseguir nueva información sobre GTA VI en las oficinas de Rockstar North

Rockstar mantiene a todos en suspenso, mientras la comunidad está a la espera de un nuevo trailer de GTA VI, así como de todos los detalles relacionados con su preventa. Sin embargo, la temporada de anuncios ya inició y el estudio permanece en silencio absoluto.

Debido a esto, ÜberGaming decidió poner manos a la obra y obtener de alguna forma esa información que el estudio resguarda con tanto ahínco. Junto con su equipo, viajó a las oficinas de Rockstar North, en Edimburgo, con la idea de obtener más detalles de GTA VI.

Subió un video a su canal de youtube donde muestra parte de su travesía y su inesperada conclusión. ÜberGaming y su equipo lograron entrar a la puerta principal del complejo de oficinas, pero esto rápidamente encendió la alerta de 5 estrellas para Rockstar.

ÜberGaming no corrió con suerte, pues sólo pudo dar unos cuantos pasos en el estudio y tuvo que salir sin la información sobre GTA VI que buscaba. Esto debido a que varios policías lo interceptaron y lo retuvieron junto a todo su equipo.

Las autoridades le pidieron sus datos y lo cuestionaron acerca de los motivos de su visita. Luego de mantenerlo retenido por un rato, le prohibieron acercarse al edificio de Rockstar. ÜberGaming se salvó de pasar un mal rato, pues no se presentaron cargos en su contra.

La visita de ÜberGaming a Rockstar North no salió como estaba planeada

“Nos hospedábamos en un hotel de lujo frente a Rockstar Games. También estábamos dentro del edificio [de Rockstar], donde en cuestión de segundos nos pidieron que nos fuéramos”, narró el youtuber. ”Tras llamar la atención, finalmente llegó la policía. Tomaron nota de nuestros datos y nos preguntaron qué queríamos. Cuando les preguntamos por qué nos pedían esa información, nos dijeron: ‘Si se filtra algo sobre GTA VI, les avisaremos’. Ahora tenemos cinco estrellas en la vida real gracias a Rockstar Games”.

Hackeos, estafas y acoso: el lado oscuro de GTA VI

El caso de ÜberGaming no es aislado, pues múltiples fans han visitado las oficinas de Rockstar con la idea de conseguir información sobre GTA VI o hacerse virales debido al hype que existe por el juego en toda la industria. Por supuesto, esto le ha ocasionado al estudio varios problemas.

El año pasado, un creador de contenido también viajó a las oficinas de Rockstar North, pero fue duramente criticado, pues acosó a diversos empleados para que le dieran información sobre GTA VI. Incluso, parte de la comunidad pidió a las autoridades que lo arrestaran, pues su actitud fue reprobable.

Por otro lado, Rockstar ha sido blanco de múltiples hackeos. Grupos han perpetrado ataques contra la compañía para robar información de GTA VI para filtrarla o venderla al mejor postor. Los jugadores tampoco están a salvo, pues un reporte reveló que el hype por el título ha disparado el número de estafas y ataques con malware.

Rockstar y sus fans han sido víctimas de ataques por GTA VI

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con Grand Theft Auto VI.

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